Bývalá zaměstnankyně márnice kradla části mrtvých těl a prodávala je na Facebooku!

Rozprodávat části mrtvých lidských těl měla bývalá zaměstnankyně márnice v americkém Arkansasu. Candace Champan Scottová (36), která pracovala v márnici ve městě Little Rock, podle obžaloby ukradla části těl, jež byly darovány univerzitě v Arkansasu pro vědecké účely a nabízela je na „podivínské“ stránce na Facebooku. Přišla si na statisíce.

Šílený případ rozplétají arkansaské úřady. Bývalá pracovnice márnice v Little Rocku Candace Champan Scottová ukradla části mrtvých lidských těl a nabízela je na facebookové stránce. Podle informací Insideru se jednalo o části těl, které byly darovány arkansaské univerzitě pro vědecké účely. Nicméně poté, co s nimi vědci skončili, byly poslány do márnice, aby je tam zpopelnili, což se ale nestalo.

V roce 2021 podle obžaloby oslovila Scottová muže z Pensylvánie na „podivínské“ facebookové stránce, jehož se zeptala, jestli nezná někoho, kdo by měl zájem o nabalzamovaný mozek. V následujících devíti měsících spolu dvojice komunikovala prostřednictvím messengeru. Scottová údajně prodala dvacet krabic plných části těl, včetně srdce, mozku, genitálií, kousků kůže, uší, rukou, hlav či bradavek. Přišla si až na zhruba 235 tisíc Kč. Muži je posílala přes poštovní službu Spojených států.

Muž z Pensylvánie prý měl v úmyslu části těl znovu prodat na veletrhu „The Grand Wunderkammer“. Arkansaská univerzita uvedla, že je „z těchto krádeží zarmoucena a šokována.“