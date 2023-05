Vražda léčitele (†50): Sugesce a vymazání osobnosti! Expertka popsala drsné pozadí manipulace

Usmrcený padesátiletý muž měl kolem sebe užší okruh asi dvaceti lidí, kteří si od něj nechali radit nejen se zdravím, ale i se životem. Zubařka ho podle obžaloby zavraždila po půlnoci na 4. října 2022, a to v pražském bytě druhé obžalované Ireny S. (65). Po činu obě ženy údajně věřily, že tělo mrtvého samo zmizí….

Zapojili znalce sekt

Podle informací Blesku je případ natolik výjimečný, že na něm pracuje také přední znalec sekt v Česku, religionista Zdeněk Vojtíšek. A není divu, výpovědi obžalované zubařky jsou skutečně děsivé.

„Nutil mě spát s cizími lidmi v posteli, měla jsem z toho hysterické záchvaty. Richard pak zavolal ostatní členy sekty, kteří ke mně přišli domů a stupňovali jeho nátlak. Situace byla taková, že tam bydleli i čtyři muži najednou. Často mi vyhrožoval smrtí blízkých, ale i tím, že znemožňuji své matce v klidu projít nebeskou bránou,“ popsala mimo jiné zubní lékařka Magdalena.

Manipulaci si oběť neuvědomuje

V případě sekt je klíčová úloha manipulátora, který své oběti vtahuje do nebezpečné hry, ze které mrazí. „Je to ze strany manipulátora zcela bezohledné, úmyslné klubko neprůhledných technik, které mají přinutit druhého udělat to, co chce manipulátor. Manipulace funguje kvůli tomu, že je skrytá, že ji nepoznáme, oběť si ji neuvědomuje. Jde o kontrolu mysli a programování druhého člověka. Je to vlastně tiché násilí bez fyzické síly,“ vysvětluje policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Vše podle ní začíná fází navozování pseudodůvěry, pseudopřátelství či pseudovztahu. „Není to na lusknutí prstů, je to proces, který trvá určitou dobu. Vytvoříme si důvěru a pozitivní vztah a až pak přichází další techniky manipulace, jejichž výsledkem je vymazání původní osobnosti, protože kvůli manipulaci lidé často dělají něco, co je proti jejich zájmu,“ upřesňuje expertka.

Programování osobnosti

Manipulátor podle slov psycholožky věci překrucuje, zasazuje vše do jiného kontextu, říká, že to je kvůli dobru oběti. V oběti navozuje nepříjemné pocity a tím, že mu oběť vyhoví, dojde údajně k jejímu očištění, všechno se vyřeší. „Pokud je manipulace dlouhodobá a ještě založená na nějaké skupině, třeba řeknu až sektě, tak má opravdu dalekosáhlé důsledky, opravdu programuje, mění naše hodnoty, mění to, co si myslíme, čemu věříme. Vše je to dobrá hra manipulátora,“ popisuje dále policejní psycholožka.

Čím déle navíc manipulace trvá, tím těžší je manipulátorovi uniknout. Manipulace často přestává fungovat až v momentu, kdy zmizí manipulátor. „Pak oběti náhle prohlédnou a samy se diví a nerozumí vlastnímu chování,“ popisuje Čírtková.

Skenují pohledem

Podle expertky jsou manipulátoři velmi často lidé s velkou kriminální energií. „Mají zvláštní druh inteligence, umí prokouknout druhého a některé oběti mluví o tom, že u manipulátorů je typický rentgenový pohled, že nemilosrdně skenují a hledají, za co vás chytí,“ vysvětluje.

Pokud si myslíme, že nám nic takového nehrozí, jsme podle policejní psycholožky na velkém omylu. Vůči manipulaci totiž rozhodně nejsme imunní, záleží vždy na tom, jak šikovný je manipulátor. „Za určitých okolností by se to mohlo stát každému z nás. Manipulátoři využívají psychické mechanismy, které fungují u každého. Jde o skryté ovlivňování založené na mechanismu sugesce, a když manipulátora odhalíme, tak už bývá pozdě,“ uzavírá Ludmila Čírtková.