Exmanžel Janu (†41) polil hořlavinou a podpálil: Matka oběti promluvila o vrahovi! Dostal 20 let

Na dvacet let za mříže poslal Specializovaný trestní soud v Banské Bystrici Štefana B. za úkladnou vraždu exmanželky Jany. Jednačtyřicetiletou ženu vylákal pod záminkou urovnání jejich problémů do auta, polil ji hořlavinou a podpálil! U soudu nechyběla matka Jany, která uvedla, že stále nechápe, co se tehdy odehrálo.

Otřesný čin se stal v září minulého roku u slovenské obce Tesárske Mlyňany. Štefan B. vylákal svou exmanželku Janu do auta s tím, že urovnají vzájemné problémy. Projížďka autem ale skončila tragicky. Podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ ji polil hořlavinou a následně podpálil. Aby se Jana nemohla z vozidla dostat, zajistil dveře dětskými pojistkami. Sám z auta vyskočil. Jana zemřela trýznivou smrtí.

Štefan se v úterý 25. dubna objevil u Specializovaného trestního soudu v Banské Bystrici. „Jsem vinný. Upřímně lituji, co se stalo. Nikdo si nedokáže představit, co jsem prožíval, když jsem se od psychiatričky dozvěděl, že nežije. Od té doby nežiji ani já,“ uvedl podle serveru Aktuality.sk před soudem s tím, že si myslel, že exmanželka incident přežila. Soud obžalovaného poslal na dvacet let do vězení za obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Rozsudek je právoplatný. Prokurátor i obžalovaný se vzdali práva na odvolání.

K soudu přišly děti Jany i její rodiče. „Když vidím Štefana, cítím zlost. On nekouřil, nepil ani nefetoval, nechápu to, co se stalo. Určitě se ho nezastávám. Jana též nebyla často doma, chodívala na politické srazy. Nevěděli jsme, že by měli nějaké problémy mezi sebou,“ svěřila se deníku Plus JEDEN DEŇ matka zavražděné s tím, že Štefan na svou exmanželku velmi žárlil.