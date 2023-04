Vražda, pokus o vraždu a loupež: To vše Ondřej (22) stihl za tři dny, ve vězení stráví 25 let

To, co jiní recidivisté spáchají za dlouhé týdny či měsíce, stihl dvaadvacetiletý Ondřej za pouhých 72 hodin. Nejprve v Košicích napadl a ubil k smrti jednašedesátiletou Jolanu. Následující den Ondřej zaútočil na náhodného kolemjdoucího Tomáše pomocí rozbité lahve. Zraněný muž naštěstí díky rychlé pomoci záchranářů atak přežil.

I přes hrůzy, které vrah napáchal, se nenechal zastavit. Den po napadení Tomáše okradl nedaleko jedné z autobusových zastávek starší ženu, té se naštěstí nic vážného nestalo.

Svým jednáním pachatel šokoval i u soudu .„V rámci takového demonstrativního siláctví uvedl, že kdyby přeskočil stůl, který nás dělí v rámci vyšetřovny, tak by mi zapíchl propisku do krku a nepomohla by mi ani justiční stráž. Ale bylo to takové demonstrativní siláctví, při kterém se smál,“ šokovala psycholožka a soudní znalkyně Lenka Lipanová.

Vrahovi mohlo hrozit i doživotí, to ale neumožňuje slovenský zákon. Podle soudní znalkyně v případě Ondřeje převážily celou situaci přitěžující okolnosti. „Je to jeden z mála lidí, kteří mají vyloženě negativní prognózu, kde nevede ani intelekt, ani nějaká rodinná anamnéza, ani kvalita osobnosti nezaručují vývoj nějakým prosociálním směrem,“ doplnila psycholožka.

Muži byl nakonec uložen souhrnný trest 25 let za mřížemi. Mladík ani prokurátor se proti rozsudku u soudu neodvolal, verdikt je tedy pravomocný.