Hádka, útok šroubovákem a střelba ze samopalu: Co se dělo v Olšovci v den masakru?

Vraťme se ale na začátek. Vše se odehrálo v sobotu večer, kolem osmé hodiny. V tu chvíli se padesátiletý muž údajně původem ze Slovenska pohádal se svou o tři roky mladší přítelkyní. Hádka vygradovala natolik, že vzal do ruky šroubovák a bodl ji do ruky a krku.

Po tomto útoku vyběhla žena do prvního patra rodinného domku, kde se před přítelem schovala v obývacím pokoji. V tom byla i její matka společně se svým přítelem (oba †77) a její patnáctiletý syn.

Agresor si po napadení šroubovákem došel do svého auta, zaparkovaného na ulici, pro samopal. Známý vzor 58. „Vyšel do prvního patra, kde se čtveřice zavřela do pokoje. Snažili se držet dveře, aby se tam nedostal. Útočník bez váhání přes dveře zahájil palbu, vtrhl do pokoje a pokračoval v ní několik dalších minut,“ popsal masakr šéf olomoucké krajské kriminálky Jan Lisický.