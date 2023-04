Fingovaná nehoda u Cvikova maskovala brutální vraždu: Jak kriminalisté Pavla N. dopadli?

Manželku ochromil pořízeným paralyzérem, auto spustil z kopce, to pak narazilo do stromu. Vůz i se ženou uvnitř následně polil benzínem a zapálil. Za brutální vraždu poslal soud v Liberci Pavla N. na 27 let do vězení, ten se na místě odvolal. Jak probíhalo šetření kriminálky, která manžela odhalila? Nejdřív se přiznal, pak měnil výpovědi.

Mrtvou ženu v ohořelém osobáku objevili předloni v říjnu u Cvikova na Liberecku záchranáři. Původně to mělo vypadat jako dopravní nehoda s tragickým následkem, kriminalisté ale hned tušili, že stojí před obtížným případem.

Podle obžaloby muž svoji ženu ochromil paralyzérem, auto pustil ze silnice do lesa, kde narazilo do stromu. V době zapálení vozu žena žila, uhořela za velmi vysokých teplot 800 až 1100 stupňů Celsia. Soud Pavla N., muže zavražděné ženy, poslal na 27 let do vězení. Rozsudek ještě není pravomocný.

Složité vyšetřování

Případ vyšetřovali krajští kriminalisté z Liberce. Tento tým detektivů vyšetřuje většinou ty nejzávažnější případy. Jeden z nich pro CNN Prima News popsal, jak vyšetřování probíhalo. Jejich kolegům už od začátku neseděla nejen nehoda, ale i chování manžela. Rozhodli se proto k případu přizvat i specialisty z Technického ústavu požární ochrany. A ten měl jasné výsledky – auto někdo zapálil.

„V tomhle případě bylo logické soustředit se na nejbližší okolí poškozené. V tom, že je to úvaha správným směrem, nás utvrdilo to, že v okamžiku, kdy ho kolegové požádali, aby jim vydal svůj mobil, tak jim ho předal smazaný, v továrním nastavení. To už hodně napovídalo. Navíc kolegové, už když byly předběžné zprávy od znalců, nenarazili na informaci, že by žena měla s někým nějaký problém – nějaký spor, dluhy, neshody,“ popsal pro televizi kriminalista. Dodal, že vše nakonec směřovalo právě k manželovi jako jedinému podezřelému.

Nejdřív se přiznal, pak taktizoval

Necelý měsíc po činu si pro něj kriminalisté i se souhlasem k zadržení, došli. „Muž se po zadržení k činu doznal, po sdělení obvinění byl druhý den vyslechnut za přítomnosti svého obhájce, tehdy začal svou výpověď měnit. Pro nás v tu chvíli jsou důležité informace, se kterými můžeme pracovat. On to na začátku popsal tak, že po předchozí hádce svou ženu napadl, udeřil ji, ona upadla do bezvědomí, on zpanikařil, pustil auto z kopce, nechal ho narazit do stromu, polil benzínem a zapálil,“ uvedl kriminalista. Tomu ale nebyl konec, obviněný muž začal taktizovat a podle kriminalisty získaných důkazů měnit svou výpověď.

Manžel na adresu své zavražděné ženy neváhal používat i nechutné výroky. „Vezměte si, kam jsme se v průběhu toho vyšetřování a procesu dostali. Od přiznání přes verzi se sebevraždou až k neznámému vyděrači, do toho opravdu nechutné výroky na adresu manželky, která se už nemůže bránit,“ doplnil policista.

Syn je bez rodičů

Podle detektiva je 27letý trest vězení adekvátní k mužovu jednání i brutalitě vraždy. „Na druhou stranu jsou věci, které žádný trest nenapraví. Zůstal tam malý kluk, který vlastně přišel o oba rodiče. Jde do života se startovní pozicí, že přišel o svoje nejbližší. Těžko říct, jestli si ti pachatelé vůbec uvědomují, jak velkému množství lidí svým chováním mohou ublížit,“ zakončil.