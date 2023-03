Beran

Na začátku března jste byli profesně úspěšní a poradili s každým úkolem. Jenomže vám stoupl úspěch do hlavy a chováte se neadekvátně. Pokud si nedáte pozor na to, co vypouštíte z úst, nedopadne to s vámi dobře a šéf vám mrknutím oka propustí.,242,Ani ve vztazích nebudete mít na růžích ustláno. Vaše chování k protějšku je nepřiměřené a se vztahem to nevypadá dobře.