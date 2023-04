Mámu Andreu (†34) našli v sudu s kyselinou: Exmanžela obvinili z úkladné vraždy!

Andrea Vlčková (†34) zmizela beze stopy před téměř sedmi lety. Koncem roku jako každý všední den ráno odvezla svého syna do školky, když ji na ulici unesli dva muži. Od té doby o ní nikdo neslyšel. Zlom v případu nastal poté, co byly v sudu s kyselinou nalezeny její ostatky. Vraždu ženy si měl podle vyšetřovatelů objednat její exmanžel Miroslav Vlček, jenž byl za její únos odsouzen na dvanáct let za mřížemi. Nyní však podle informací televize Markíza úřady čin překlasifikovali, a on tak čelí obvinění z úkladné vraždy!