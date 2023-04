Beran

Zapracujte na svých komunikačních vlastnostech a buďte empatičtí. Pro vaše znamení je to opravdu složité, k tomu má nad vámi moc nevlídná konstelace planet. Jenomže vy jste bojovníci a nenecháte si vzít to, na čem jste pracovali. Jen se do ničeho nežeňte.