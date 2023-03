Před lety kráčel pan Petr, šestadvacetin mladý muž, zkratkou přes kopec do cementárny, kde pracoval jako vedoucí posunu. „Oproti předchozím každodenním cestám jsem najednou nemohl popadnout dech. Vrátil jsem se tehdy z vojenského cvičení. Považoval jsem se vždycky za zdravého a najednou jsem se začal zadýchávat, i při cestě do schodů,“ vzpomněl muž na okamžiky, který mu převrátily život naruby.

Začal tušit, že něco není v pořádku. Vzápětí jej sanitka vezla do brněnské nemocnice u sv. Anny. Nejprve na plicní, po chvíli se octl v rukou kardiologů. „Zjistili mi zvětšené a těžce oslabené srdce,“ řekl Petr (57) , který měl tehdy obrovské štěstí.

Díky svému mladému věku a dobré kondici se totiž mohl stát jedním z prvních pacientů, jemuž lékaři v brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie úspěšně provedli transplantaci srdce!

Nechtěl být pokusným králíkem

Lékaři u Petra objevili pokročilé srdeční selhání. „Řekli mi, že jedinou možností je transplantace srdce,“ vzpomíná. Operace se ale bál, na počátku 90. let neměl nikdo dost informací a on nechtěl být »pokusným králíkem«.

„Tehdy si mě vzal stranou profesor Toman a všechno mi důkladně vysvětlil." Na vhodného dárce srdce čekal pouhý měsíc.

Tělo zpočátku odmítalo

Na okamžiky po probuzení si dodnes Petr živě vzpomíná. „Byl jsem celý bolavý, ale bylo to super! Mohl jsem dýchat a cítil jsem, že vše bude dobré. Po pár dnech mě museli zavřít na izolaci, protože tělo začalo orgán odmítat, ale pomocí léků se podařilo imunitu zklidnit a já jsem asi po třech měsících mohl jít domů,“ rekapituluje Petr.

Operace přoběhla před třiceti lety v pátek 13. května. „A pak, že je třináctka nešťastné číslo,“ směje se vděčně muž dodnes. Od té doby je v péči lékařů I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA. Dostal od nich i osudu desítky let života navíc…

Těžká obživa

Do původní práce se už vrátit nemohl, ale snažil se dostat do kondice. Začal chodit na procházky. „Koupili jsme si se ženou zahrádku a o tu jsem se začal starat. Náročné to bylo, když se nám po pár letech narodila dcera. Já s invalidním důchodem a žena na mateřské. Často jsme sotva měli na plínky. Tehdy jsem musel čas od času vzít nějakou brigádu, sázel jsem stromky, abychom vyšli,“ vzpomněl.

Časem pan Petr začal u známých dokonce s občasnou výpomocí při malování. Využil, co se naučil v mládí v učení a využívá dodnes. „Není to nic velkého, občas pro známé vymaluju jeden dva pokoje. Také jsem začal včelařit, takže se starám o své úly. Srdce stále drží, sice jsem kvůli různým infekcím asi čtyřikrát skončil ve špitále, ale to za třicet let není nic hrozného,“ chválí si život.

O Petra se 30 let starají lékaři z kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny. Z toho je 20 let v péči přednosty, profesora Jana Krejčího. „Za ta léta nebylo vše jen růžové, objevila se řada komplikací. Podařilo se nám je ale společně zvládnout a vyřešit,“ řekl.

„Vždy je třeba i trocha štěstí a pozitivní nastavení mysli, což u pana Petra platí vrchovatou měrou,“ uzavřel profesor Krejčí.

Desítky transplantací ročně

Do pokročilé fáze srdečního selhání se v Česku dostane asi deset procent pacientů. U nich pak lékaři musí posoudit, zda jsou v tak dobré kondici, aby mohli dostat mechanickou srdeční podporu nebo absolvovat transplantaci.

„Bohužel, jen pro malou část pacientů jsou tyto zákroky vhodné a možné. U nás v nemocnici provádíme řádově desítky takových operací ročně,“ řekl Krejčí.

Pan Petr je nejdéle žijícím pacientem po transplantaci srdce na Moravě, a čtvrtým v celé ČR. Pražský IKEM má totiž v péči tři lidi, kteří s cizím srdcem žijí již 31, 34 a 35 let!

VIDEO: Pražský IKEM poprvé použil metodu převozu bijícího srdce k transplantaci pro převoz orgánu ze Slovenska do ČR, kde se díky tomu podařilo zachránit život pětileté holčičce. (2. února 2022)

délka: 01:44.00 Video Video se připravuje ... Pražský IKEM poprvé použil metodu převozu bijícího srdce k transplantaci pro převoz orgánu ze Slovenska do ČR, kde se díky tomu podařilo zachránit život pětileté holčičce. (2. února 2022) IKEM