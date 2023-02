Železničář ve výslužbě Josef Mynář (76) z Tišnova je na světě přesně 40 let „přesčas“. Život mu zachránila a zázračně prodloužila transplantace jater. Podstoupil ji 2. února 1983 v Brně jako první člověk v Československu a celé střední Evropě.

Tým operatérů pod vedením profesora Vladimíra Kořístka (†93) z Nemocnice u svaté Anny v Brně tehdy šel do obrovského rizika. Oficiální povolení k operaci od komunistické vlády nezískal a zákrok musel vést utajeně, pod názvem „experiment na člověku“.

Josef Mynář šel pod kudlu když mu bylo 35 let. „Šel jsem jednou na podzim po třídě Vítězství. Najednou se mi udělalo slabo. Musel jsem se opřít o výlohu. Neudržel jsem se na nohách,“ zavzpomínal.

Játra od motorkářky

Táta od tří dětí do té doby neměl nikdy problémy. pracoval jako horník a posunovač na dráze. Šok přišel v nemocnici: „Máte zhoubný nádor prorůstající do jater a posledních pár týdnů života,“ vyslechl si. Naděje? Jediná, nepatrná. Dosud nikde nevyzkoušená transplantace jater.

Dárce orgánu pro pana Mynáře se našel rychle. Byla jím dívka (†17), která se zabila na motorce. „Šel jsem do toho, riskl jsem všechno. Měl jsem tři malé děti. Chtěl jsem zůstat s nimi i se ženou,“ vzpomněl pan Mynář, který žije dodnes – a naplno!

Transplantace největší a nejdůležitější žlázy lidského těla dodnes patří ke složitým chirurgickým výkonům. V Česku se nyní ročně uskuteční kolem stovky těchto operací.

Tři hodiny na sále

Unikátní operaci provedl chirurgický tým vedený Vladimírem Kořístkem 2. února 1983. Byla nejen první výměnou jater v Československu, ale i ve střední Evropě. Lékaři operovali Josefa Mynáře bez přestávky tři hodiny. Bravurně! Tělo pacienta nová játra přijalo.

Než se tým lékařů od svaté Anny odhodlal k operaci člověka, zkoušel profesor Kořístek se svými chirurgy 150 transplantací jater na prasatech. Ministerstvo vnitra vydalo povolení k transplantaci po letech vyjednávání. Lékaři si navíc museli vybrat k zákroku člověka, který neměl šanci na přežití. Josef Mynář měl uvnitř těla tříkilogramový nádor, který prorůstal celými játry.

Jaroslav (68) je první na světě: Kvůli bolesti srdce se nechal ozářit kybernetickým nožem!

Život po životě

Lékaři připravovali Josefa Mynáře na fakt, že bude žít nejvýše pět let. Hranici dožití však překonal už osmkrát. Je zřejmě nejdéle žijícím člověkem s transplantovanými játry na světě. „Je to zázrak!,“ říká dnes s vlhnoucíma očima otec čtyř dětí a hrdý dědeček osmi vnoučat.

Už tři roky po operaci se pan Mynář vrátil do práce. Až do jara 1996 pracoval na nádraží v Tišnově jako staniční dělník. O rok později nastoupil do práce jako strážný v Drásově, opravoval pak dřevěné palety v Tišnově. Jako důchodce je stále aktivním myslivcem. Jezdí na kole, na lyžích, podniká túry po celém Česku.