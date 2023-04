Nevěstu (26) sebrala policie hned po obřadu: Za svatbu jí hrozí 8 let natvrdo!

O podivném obřadu referovala slovenská televize Markíza tak, že nevěsta pocházející z okresu Trebišov patrně neřekla své „ano“ ženichovi jen z čisté lásky. Měla se nechat přesvědčit k fingované svatbě. Novomanžele před obřadní místností nečekalo žádné házení rýže, ale strážci zákona, a svatební hostinu museli nejspíš také odložit.

Štěstí páru zhatila slovenská Jednotka boje proti migraci a Cizinecká policie. „Matriční úřad v Trebišově vždy, pokud je jeden ze snoubenců cizinec, ohlašuje tyto svatby příslušným policejním orgánům,“ uvedl přednosta městského úřadu v Trebišově Martin Galgoczy.

Jak se ukázalo manželem byl Maročan (39), kterému propadla víza a hrozilo mu vyhoštění. Mladé ženě proto měl za svatbu slíbit finanční odměnu přesahující v přepočtu 35 tisíc korun. Pokud se podezření policie potvrdí, bude ženich ze Slovenska vyhoštěn. Nevěsta by pak čelila trestnímu stíhání za převaděčství a do vězení by mohla jít až na 8 let.