Hádka dvou Čechů v Belgii skončila vraždou: Martin měl ubodat nevlastního bratra

V Belgii došlo ke krvavému incidentu mezi dvěma Čechy. 21letý Martin K. měl vzít do ruky nůž, se kterým pobodal svého o několik let staršího nevlastního bratra Michala. Ten zraněním na místě podlehl.

K incidentu došlo v belgickém městečku Maaseik na hranicích s Nizozemskem v pátek odpoledne. Za vším zřejmě stála hádka kvůli přítelkyni jednoho z nich. Po slovní rozepři pak podle místních médií Martin K. (21) napadl svého nevlastního bratra Michala T. (†30).

O devět let mladší muž na něj zaútočil nožem a několikrát ho bodl. Michala stihli podle webu hbvl.be převézt do nemocnice, tam ale po několika hodinách zemřel. Martin byl následně zatčen. Soud ho následně poslal do vazby.

„Podezřelý byl obviněný z vraždy. Stále ale není jasné, co se v pátek přesně stalo, případně jaký byl motiv,“ uvedlo státní zastupitelství v Limburku. „Pitva oběti prokázala, že byla zabita ostrým nástrojem,“ dodali.

Kriminalisté dokonce na místě činu používali speciálního robota, který ohledával místo činu a vytvořil 3D sken. Zároveň nic z toho na místě nekontaminoval.