Mafián se měl obětí zbavovat v mlýnku na maso: U soudu si několikrát pšoukl!

Nechutné divadlo před soudem v úterý 17. října předvedl Lehel H., známý pod přezdívkou Hrobař. Obžalovaný je z členství ve zločinecké skupině, krádeže několika milionů a pěti vražd! Obětí se měl údajně zbavovat v mlýnku na maso. Při posledním soudním stání v Bratislavě obžalovaný vykřikoval, že potřebuje do nemocnice, lehl si na lavici a na výzvy soudního senátu reagoval pšoukáním.

Při příchodu k soudu obžalovaný Lehel H. kulhal, na rukou měl pouta a na obličeji roušku. Poté, co soudní jednání začalo, uvedl, že potřebuje do nemocnice. „Chci jet do nemocnice,“ vykřikoval podle informací serveru domov.sme.sk. Lehel H. čelí obžalobě z krádeže milionů korun, členství ve zločinecké skupině a pěti vražd.

„Žádám, abych byl odvedený zpět do cely, a nesouhlasím, aby soud jednal v mojí nepřítomnosti,“ dodal muž, který měl své oběti zakopávat na pozemku v areálu bývalého družstva v obci Čófta. Jak informuje výše zmíněný server, soudní proces se snaží Lehel H., jemuž se v podsvětí přezdívalo Hrobař, zdržovat už několik měsíců.

„Můj klient je velmi nemocný, neléčený a dodnes mu nebyla stanovena léčebná procedura, která by ho měla alespoň stabilizovat,“ uvedl jeho advokát Peter Schmidl. Slovenský deník Plus Jeden Deň připomněl předpolední jednání, které se odehrálo v srpnu v Pezinku, kdy musela být přivolána záchranka, jelikož si Lehel H. stěžoval na zdravotní problémy.

Nicméně lékař nakonec uvedl, že je v pořádku. Při úterním jednání byl proto přítomen u soudu lékař, který mu nařídil, aby se každou půl hodiny jednání přerušilo a obžalovaný se procházel. Nicméně Lehel H. ani jednu z přestávek nevyužil.

Ve chvíli, kdy se na lavici svědků posadil Zsolta Nagy, obžalovaný si lehl a dokonce si několikrát hlasitě pšoukl. „Narušil důstojnost jednání, když během výslechu svědka dvakrát nekontrolovaně vypustil plyny,“ uvedla předsedkyně senátu Pamela Záleská. Ta zamítla jeho žádost o propuštění z vazby, v níž je od roku 2020. V roce 2021 jej soud odsoudil na doživotí, Nevyšší soud však rozsudek zrušil.