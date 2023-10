Tragédie v Nových Zámcích: Školáka našli mrtvého s toustovačem ve vaně!

K výbuchu plynu s následným požárem přijížděli hasičské složky z Nových Zámků v pondělí po poledni. „Okamžitě jsme začali s hašením, do bytu jsme se pokoušeli dostat i přes dveře, i přes okno. Přes dveře to bylo komplikovanější, protože byly zajištěny bezpečnostními zámky, prvotní zásah byl tedy proveden přes okno,“ uvedl pro televizi Markíza zástupce ředitele Okresního ředitelství Hasičského a záchranného sboru v Nových Zámcích Josef Holubica.

Na místě zasahoval také záchranářský vrtulník společně se záchranáři. Když se jednotky dostaly do bytu, ve kterém stále hořelo, našli v koupelně tělo osmnáctiletého mladíka. Toho se nepodařilo oživit a zdravotníci mohli jen konstatovat smrt.

Podle zjištění deníku Plus JEDEN DEŇ byl středoškolák ten den doma, jelikož se léčil z nemoci. Tomu odpovídalo i množství rozházených léků, které hasiči v jeho pokoji nalezli. Co už ale nedává smysl byl nález chlapce v koupelně, kde měl ležet ve vaně společně s toastovačem. Mladík navíc zamkl byt zevnitř a klíče nechal v zámku, zřejmě, aby se do bytu nikdo nedostal.

Rodiče zesnulého chlapce synovu smrt zpracovávají velmi těžce. Maminka zesnulého nakonec skončila v péči zdravotníků. Podle sousedů byl chlapec milý běžný středoškolák, avšak někteří se vyjádřili, že se mladík poslední dobou choval dost zvláštně. Obyvatelé okolních bytů policii později přiznali, že před výbuchem cítili zřetelný zápach připomínající škrtání zápalek.