Hádka mezi dvěma muži skončila střelbou: Útoku přihlížel čtyřletý chlapec

Záchranné složky v sobotu zasahovaly v obci Nové Zámky. V místním pohostinství se pohádali dva muži, ovšem spor neskončil pouze u slovní přestřelky. Třiatřicetiletý Martin tam několikrát vystřelil ze vzduchové pistole na Petera (48) a to před očima čtyřletého chlapce! Napadený skončil se zraněnými v oblasti čele, tváře, krku a zad v nemocnici.

Drama se odehrálo na Nábřežní ulici na terase místního pohostinství. Peter (48) se tam dostal do sporu s třiatřicetiletým Martinem, který tam byl spolu s čtyřletým chlapcem. „Od slovní hádky k fyzické potyčce nebylo daleko a tak mladší z mužů vytáhl nožík. Poškozený mu však nožík z ruky vyrazil a tak nahněvaný podezřelý muž z krčmy odešel se slovy, že se ještě uvidí,“ uvedla slovenská policie na Facebooku s tím, že se muž následně vrátil se vzduchovou pistolí a na Petera několikrát vystřelil.

Partnerka Petera Iveta (45) pro slovenský deník Nový Čas vypověděla, co střelbě předcházelo. „Já jsem tu seděla po obědě s přítelem. Přišel sem muž s dítětem a nevhodně se k němu choval. Můj partner ho na to začal upozorňovat. Mužovi se to nelíbilo a vytáhl nůž. Peter mu ho nohou vykopl,“ vypověděla Iveta a dodala, že muž následně odešel se slovy: „Za chvíli se uvidíme, ty bastarde.“

Agresivní muž se vrátil s pistolí a začal střílet. „Útočník se vrátil, ale už byl bez syna. Vytáhl pistoli a hlava nehlava začal střílet. Můj partner dostal do těla 23 nábojů,“ dodala Iveta. „Utrpěl povrchové poranění v oblasti hlavy a zad po ošetření na urgentním příjmu odmítl hospitalizaci a na vlastní žádost byl propuštěný do domácí léčby,“ uvedl mluvčí fakultní nemocnice Nové Zámky Ján Baček pro TV JOJ. Útočník z místa utekl, nicméně krátce poté, ho zadrželi policisté. Hrozí mu 4 až 10 let za mřížemi.