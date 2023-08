Michal (†23) s Richardem (†26) už na fotbal nedojeli: O život přišli při strašlivé nehodě

Obrovskou bolest v těchto dnech zažívají rodiny dvou kamarádů Michala (†23) a Richarda (†26), kteří se o víkendu chystali na fotbalový zápas do Špačinc nedaleko Trnavy. Podle slovenských médií mladší z kamarádů vjel přes plnou čáru do protisměru, kde se jejich felicie čelně srazila s protijedoucím vozem. V tom cestovala 57letá matka, její 28letá dcera a tříletý chlapec. Ten zůstává v kritickém stavu v nemocnici.

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne. „Podle prvotních informací z místa se řidič vozu felicia chystal předjet jiné auto v obci Špačince, v místě, kde je plná čára. Při předjíždění přejel do protisměrného pruhu, kde došlo k čelnímu střetu s vozidlem VW Passat,“ napsala v pondělí slovenská policie na sociálních sítích.

Oba kamarádi byli na místě mrtví a zanechali po sobě zdrcené příbuzné. Richard působil v týmu TJ Družstevník Špačince a jeho o tři roky mladší kamarád Michal ho osudného dne vezl na zápas. „Měl jet do Špačinců hrát fotbal, ale už tam nedojel. Volali mi, že můj manžel měl nehodu,“ řekla pro slovenský deník Nový čas Richardova manželka Simona. „V říjnu bychom oslavili naše první výročí svatby,“ přiznala v slzách žena. Pár spolu vychovával i dvouletou dcerku Ninu, která během okamžiku přišla o milovaného tatínka.

Pro tým byl Richard velkým přínosem

V slzách je i rodina mladšího Michala, který auto řídil. Ten skonal v den svých třiadvacátých narozenin. „Lásko moje, proč se tohle muselo stát? Navždy zůstaneš v mém srdci. Dnes jsme měli slavit tvé 23. narozeniny, a místo toho všichni pláčeme. Miluji tě navždy. Dávej na nás pozor shora. Jednou se tam setkáme,“ řekla k neštěstí Petra, přítelkyně zesnulého mladíka.

Fotbalový zápas, na který se kamarádi chystali, byl nakonec zrušen. „V neděli jsme měli hrát s TJ Vlčkovce. Když Richard nedorazil, volali jsme mu, ale telefon nezvedal. Zaregistrovali jsme nějakou nehodu a později jsme se dozvěděli, že právě Richard byl jejím účastníkem. Zasáhlo nás to všechny a zápas se nakonec neuskutečnil. Je nám to nesmírně líto, odešel mladý chytrý člověk. Byl pro nás velkým přínosem. Vzpomínám si na zápas se Smolenicemi, kde dal dvě branky. Je to velká tragédie,“ vyjádřil se k neštěstí klub.

Příčiny tragédie vyšetří policie

V protijedoucím voze cestovala babička (57) společně s dcerou (28) a teprve tříletým vnoučkem. „Všechny tři osoby utrpěly těžká zranění. Dítě bylo ve vážném stavu letecky transportováno do bratislavské nemocnice,“ doplnila ke smutné události policie. Přesné příčiny a okolnosti nehody bude policie v nadcházejících dnech vyšetřovat.