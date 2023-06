Tragická nehoda: Muž na dálnici zabil vlastní sestru a dvě děti.

Evan Klink na dálnici ve státě New York náhle vybočil ze svého směru jízdy a způsobil katastrofální autonehodu, která se pro jeho sestru Dahlii Klinkovou a dvě dívky stala osudnou. Další spolucestující, devatenáctiletý Cameron a druhá, pětiletá dcerka Dahlie, jsou momentálně v nemocnici s vážnými zraněními. Podrobnosti nehody jsou zatím nejasné a vše momentálně vyšetřuje policie.

V sobotu odpoledne se na Freedom Roard ve městě Freedom, stát New York udála strašlivá nehoda. Jednadvacetiletý řidič Evan Klink najednou vybočil ze směru jízdy a naboural do protijedoucího auta, které řídila jeho sestra, Dahlia Klinková.

V autě se mimo řidičky nacházely také dvě děti, šestiletá Molly Kiblerová, dcera Dahlie, a sedmnáctiletá Havanah Lopezová – obě dívky byly na místě prohlášeny za mrtvé. Dahlia Klinková byla po nehodě přepravena do nemocnice, kde však na druhý den zemřela v důsledku zranění.





Evan Klink utrpěl pouze lehká poranění. Po ošetření lékaři byl převezen na policejní stanici ve Varšavě ve státu New York. Evanův spolujezdec, devatenáctiletý Cameron Klink, utrpěl vážná zranění a byl letecky přepraven do nemocnice.

V Evanově pick-upu se také nacházela druhá pětiletá dcerka Dahlie, která taktéž utrpěla vážná zranění a léčí se v dětské nemocnici Oishei v New Yorku.

Vyšetřovatelům stále není jasné, co se vlastně stalo. Podle svědků Evanův pick-up Ram náhle vjel do protisměru a narazil do protijedoucího auta. Prozatím nadále zůstává nejasné, zda byl Evanův čin úmyslný, či nikoliv.





Policie také pracuje na zjištění rychlosti, kterou Evan Klink jel. V úseku, kde k nehodě došlo, byla nejvyšší povolená rychlost 88 km/h.

Rekonstrukční jednotka státní policie prověřuje fyzické důkazy z místa havárie a policie také spolupracuje s místním okresním úřadem na získání předvolání pro krev řidiče, uvedla mluvčí pro Daily Mail.