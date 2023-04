Děsivý nález ohořelého těla v seriálu Odznak Vysočina: Pět mrazivě podobných případů z posledních let

Video Na Děčínsku bylo v lesním porostu nalezeno ohořelé torzo ženy - Aktu.cz Video se připravuje ...

Počátkem letošního dubna začal soud projednávat také loňskou vraždu. Karel K. (41) čelí obžalobě z toho, že minulý rok v únoru v rodinném domě v Jiříkově napadl svou o devět let starší kamarádku. Měl jí zasadit opakované údery do hlavy, krku i dalších částí těla. Také ji prý rdousil a kopal. Poté oběť odvezl do nedalekého Rumburku na polní cestu a polil ji benzínem. Minimálně jednou se ho nadechla a muž ji potom zapálil. Krátce před vznikem požáru oběť zemřela.

Karel K. už byl přitom jednou odsouzen za pokus o vraždu, kterým chtěl zamaskovat znásilnění. V roce 2000 byl odsouzen ke 12 letům ve vězení a o devět let později byl podmínečně propuštěn.

Se zavražděnou ženou se obžalovaný seznámil asi před dvěma až třemi lety, s jejím partnerem asi před osmi lety. S obětí měl Karel K. podle svých slov poměr.

V domě obžalovaného podle soudu policie nalezla korálky, které patřily oběti. Na to obžalovaný reagoval slovy, že „policie manipuluje s důkazními prostředky“. Podotkl, že policisté zahájili domovní prohlídku ještě před tím, než přišel domů.

Nález ohořelého torza ženy policii oznámil kolemjdoucí. Na místo tehdy vyjeli krajští kriminalisté, do vyšetřování se jich zapojilo bezmála 30, povolán byl psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů hoření. Desítky policistů speciální pořádkové jednotky prohledaly širší okolí. Ženinu totožnost zjistili policisté po několika hodinách. Následně zatkli podezřelého.