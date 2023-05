Policisté předvedli kontroverzní služební ferrari: Sklidili vlnu kritiky!

Před více než deseti lety detektivové z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality odhalili skupinu osmi lidí, kteří okrádali stát na daních. Stát připravili o více než 800 milionů korun. Právě v rámci této kauzy kriminalisté údajně zabavili zmíněné ferrari, které se nakonec stalo policejním vozem.

Šéf dopravní policie Jiří Zlý v minulosti sdělil, že auto bude sloužit na celorepublikovém útvaru a počítám se s jeho nasazením proti těm nejagresivnějším pirátům českých silnic.

Video Česká policie má luxusní Ferrari: Pomůže proti pirátům silnic v superrychlých vozech - Policie ČR Video se připravuje ...

Vlna kritiky

Kriminalisté zatím nezveřejnili žádný výraznější případ, kdy by byl sportovní vůz využit k dopadení zběsile ujíždějících pachatelů. Simulovanou honičku ale předvedli na Dnech policie v České Lípě.

„Kolik koní skrývá pod kapotou policejní Ferrari F 142-458 Italia předvedli v neděli kolegové ze speciálního oddělení dohledu na dráze Autodromu Sosnová návštěvníkům Dne s policií. V simulované honičce neměl ujíždějící řidič žádnou šanci,“ napsali policisté na sociální síti.

Pod příspěvkem se ihned objevila vlna kritiky. Lidem se nelíbí, že je auto nákladné na údržbu a policie ho podle nich využívá pouze na předváděcích akcích.

„Není to spíš auto na předváděčku? Pochybuju, že by s tím honili podezřelý, když je na to tak drahej servis. Jen pneu a brzdy by stály to, co celá octavie,“ napsal Jiří.

„Tak to bych chtěl vidět toho speciála na našich rozbitých silnicích v akci! První zatáčka a vlna s dírou a jde do šrotu!“ přidal se další uživatel. Jiní se kriminalistům posmívali, že na předváděcí akci zvolili jako soupeře pro sportovní vůz Škodu Fabii, které je podle nich zcela neschopná konkurence.