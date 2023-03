Hyenismus v České Lípě: Mladíci (21 a 23) přepadli vozíčkáře po amputaci! Policie je zadržela

Kriminalisté zadrželi v pondělí dva muže ve věku 21 a 23 let, které v úterý obvinili z loupežného přepadení devětašedesátiletého vozíčkáře v České Lípě. Oběma hrozí až deset let vězení, policie chce, aby je soud poslal do vazby. Na webu policie o tom informovala českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.