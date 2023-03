Lev

Na první pohled jde vidět, že jste nervózní. Ve společnosti vašeho objektu zájmu se vyskytuje konkurenci. Milí Lvi, nebudete to mít snadné. Nejste zvyklí na to, že vám někdo leze do zelí. Ještě si dobře promyslíte, zda míníte o protistranu bojovat.