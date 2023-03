Školačku Luisu (†12) ubodaly kamarádky: Brutální vražda pilníkem na nehty!

Luisa zemřela trýznivým způsobem. Policisté podle deníku Daily Mail přišli s šokujícími detaily vraždy. Dívky podle nich mladou Němku bodly dvaatřicetkrát pilníkem na nehty. Aby se ujistily, že dívenka zemře, několikrát ji udeřily kamenem do hlavy.

Kriminalisté dodali, že si nejsou jistí, zda Luisa zemřela hned po útoku. Je možné, že po desítkách bodných ran stále žila a zemřela až posléze v lese na podchlazení v důsledku velmi nízkých teplot, které na místě v době mordu panovaly.

Případ otřásl i zkušenými kriminalisty. „Je to šokující, tohle se neděje každý den. Za 40 let služby jsem nic podobného nezažil,“ vyjádřil se k tragédii vrchní policejní viceprezident Jürgen Süs. Obě podezřelé dívky se k činu po výslechu doznaly.

Co mohlo být motivem vraždy, policie zjišťuje. Pátrá taktéž po vražedné zbrani, kterou se zatím nepodařilo nalézt. „Mysleli jsme, že jde o nůž, ale zbraní mohl zřejmě být pilník na nehty,“ vysvětlili policisté. Žádné další informace policie kvůli citlivosti případu a věku oběti a pachatelek zveřejňovat nechce.

Šílená vražda otřásla lidmi napříč veřejností. Na místě vzniklo pietní místo. Hold dívence vzdal i projíždějící cyklista Tom. „Je to naprosto šokující. Hlavně kvůli věku těch podezřelých. Opravdu mě to znepokojilo,“ kroutil hlavou Němec. „Na kole tady jezdím pořád. Pořád to nemůžu dostat z hlavy. Co se to sakra děje?“ ptal se.

Oběma podezřelým je méně než 14 let, tudíž v Německu nejsou trestně odpovědné. Německé rodinné soudy nicméně mohou nařídit jistá opatření mimo trestní řízení. Celý případ si převezmou úřady pro péči o mládež.