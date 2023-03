Pět známých promlčených případů v Česku: Spravedlnosti unikli vrazi vládce podsvětí i malé Haničky!

Promlčecí lhůta jednoduše stanovuje, po jak dlouhé době je ještě možné bý za zločin potrestán. V případě, že tato lhůta uplyne, pachatel už za čin není trestně odpovědný.

Jak je to v současné době v České republice s promlčecí lhůtou? Vždy záleží, co zákon stanoví jako možný trest. V případě závažných zločinů, u nichž trestní zákon stanoví možnost uložení výjimečného trestu, je promlčecí lhůta 20 let. U trestných činů, kde trestní zákon stanoví horní hranici zákonné trestní sazby nejméně 10 let, je pak promlčecí lhůta 15 let. Pokud je horní hranice zákonné trestní sazby minimálně 5 let, promlčecí lhůta je 10 let a ostatní trestné činy jsou promlčeny po 3 letech.

Na problematiku krátké promlčecí doby dlouhodobě upozorňuje například iniciativa Nepromlčíme. Ta apeluje na to, aby se promlčecí doba prodloužila. Dodává, že například v Rakousku stejně jako Irsku se vražda nepromlčuje.