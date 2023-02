Kdo nechal zastřelit Františka Mrázka? Policie prý zná objednavatele vraždy největšího českého mafiána

František Mrázek kdysi ovládal české podsvětí, disponoval obrovským bohatstvím a měl vlivné kontakty. Před sedmnácti lety byl zastřelen jedinou ranou do srdce na parkovišti před sídlem své společnosti. Vražda mafiánského kmotra je dodnes nevyřešená. Policie je ale přesvědčena, že ví, kdo střílel a především, kdo si vraždu objednal. Mrázkovu smrt měli údajně chtít dva kontroverzní podnikatelé Tomáš Pitr a Radovan Krejčíř.

František Mrázek byl kdysi hlavou českého podsvětí a údajně vlastnil obrovský archiv, v němž uchovával kompromitující informace na tehdejší politiky a další osobnosti. Díky nim prý nemusel nikoho ani podplácet a každý dělal to, co Mrázek chtěl. Policie ale mafiána před jeho smrtí už dlouho vyšetřovala a snažila se ho spojit s některými zločiny. Například ho podezřívala, že si objednal několik nájemných vražd.

Už v roce 2002 se Mrázka někdo pokusil zabít. Kmotr od té doby jezdil v pancéřovaném autě, ale ani to nepomohlo. Ve středu 25. ledna 2006 byl Mrázek zastřelen na parkovišti před sídlem své společnosti v pražské čtvrti Lhotka. Zabil ho speciálně upravený náboj, kterým ho vrah trefil z ostřelovací pušky přímo do srdce.

Kriminalisté hledají silný důkaz

Podle slov bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho byl Mrázek nejspíš zavražděn kvůli zákulisním tahanicím o ústeckou potravinářskou firmu Setuza.

Už minulý rok se objevily informace, že policie zná jak střelce tak osoby, které si vraždu objednaly. To, že nájemným vrahem byl zřejmě člověk ze Slovenska, serveru iDnes nyní potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Webu se dále podařilo zjistit, že podle policejního podezření si Mrázkovu vraždu měl objednat miliardář Tomáš Pitr a uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř. Kriminalisté nyní prý hledají silný důkaz pro své tvrzení nebo se snaží přesvědčit někoho, aby promluvil.

Bývalý Mrázkův bodyguard Pavel Š. přitom loni v rozhovoru naznačoval, že objednavatel kmotrovy vraždy je už po smrti.

Kdo jsou kontroverzní podnikatelé?

Radovan Krejčíř svými aktivitami konkuroval Františku Mrázkovi. V červnu roku 2005 vtrhla policie do Krejčířovy vily v Černošicích, kde provedla domovní prohlídku. Během ní se ale Krejčířovi podařilo utéct. Dodnes není jasné, jak se mu to povedlo, nicméně policie za to tehdy sklidila obrovskou kritiku. V České republice byl Krejčíř později v nepřítomnosti odsouzen za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a také za přípravu vraždy celníka.

Po útěku zamířil na Seychelské ostrovy a později pod falešnou identitou přicestoval do JAR. V zemi začal být brzy spojován s nelegálními aktivitami a od roku 2013 je v jihoafrickém vězení. V roce 2016 byl odsouzen za různé zločiny ke 35 letům ve vězení. Krejčíř účast na zločinech odmítá, jeho snaha o odvolání byla neúspěšná. Marně také žádá o vydání do České republiky.

Miliardář Tomáš Pitr je český podnikatel v potravinářském průmyslu, který první velké peníze vydělal tuzexovým prodejem rumu. V minulosti byl společníkem právě Františka Mrázka a bývá také spojován s kauzou kolem Setuzy. V červnu roku 2006 byl odsouzen za daňové podvody a vytunelování stamilionů z několika společností, vyšetřovaný byl i v souvislosti s kauzou Mostecká uhelná. Před nástupem do vězení Pitr uprchl a byl dopaden až o tři roky později ve Švýcarsku. V roce 2012 byl podmínečně propuštěn.