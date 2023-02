Vraždy mafiánů, rozstřílený podnikatel i pohřešovaná Jana Paurová: 7 nejznámějších nevyřešených případů

Jana Paurová na starším snímku s manželem. | Jana Ulrichová a Facebook

Máma čtyř dětí Jana Paurová ze Slavětína zmizela už před deseti lety. V únoru roku 2013 se rozjelo obrovské pátrání a po ženě pátrali desítky policistů, psovodi i vrtulník s termovizí. Jana ale zmizela beze stopy.

Její zmizení ohlásil manžel pohřešované Pavel Paur. Později vyšlo najevo, že svou partnerku týral minimálně od roku 2012 do jejího zmizení, tedy února 2013. Lounský soud mu za to dokonce udělil dvouletou podmínku. To, že jí ubližoval, potvrdila spousta svědků.

„Dělal jí hrozné věci, když přijela, stěžovala si mi, že na ni močí, že ji bije a znásilňuje,“ uvedl pro Blesk před lety otec Jany Jaromír. Když zmizela, měl hned jasno v tom, kdo za tím stojí. O vině svého zetě Pavla prý nepochybuje.

Rodina Jany si je jistá, že by své děti neopustila, naopak Pavel Paur tvrdí, že odjela a žije v zahraničí.

V roce 2020 se případem začal zabývat tým Tempus. Do domu, kde Jana žila, přijelo v srpnu větší množství kriminalistů, policistů, psovodů a hasičů. Dům byl 24 hodin v kuse hlídán policisty z ústecké Speciální pořádkové jednotky. Policisté uvedli, že na místě zajistili stopy, které budou dále prověřovat, od té doby k případu ale nic nového neoznámili.