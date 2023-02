Na doživotí: Romana Zienertová zavraždila své čtyři děti, je jednou ze čtyř doživotně odsouzených žen

Těžko říct, zda svůj čin Romana Zienertová (48) předem plánovala. Do rodinného domku v Širokém Dole na Svitavsku se přistěhovala jen pár dní před tím, než vraždila. Osudným dnem se stalo 2. září roku 2011.

Mrtvolku objevil partner

Se svým tehdejším přítelem měla dvouměsíční dceru Romanku, z předchozích vztahů měla další tři děti - dvouletého Lukáše, čtyřletou Elišku a nejstaršího z nich, osmiletého Davídka. 2. září poslala svého Davídka na nákup.

Mezitím nožem zaútočila na tři mladší děti, těm podle pozdějších informací podřezala krk a žíly. Když se pak David vrátil z nákupu, chtěla zabít i jeho. On před ní zřejmě utekl na půdu, kam ho pronásledovala. Následně svého nejstaršího syna udusila polštářem. Vražedkyně pak chtěla připravit o život i sebe, pořezala se na zápěstí a pokusila se oběsit. Lano se ale utrhlo a ji stihli zachránit.

Chvíli po krvavém masakru dorazil do domu partner Jaroslav, Romana se mu totiž dlouho neozvala. „Když jsem vstoupil do obývací kuchyně, viděl jsem na zemi dětské tělíčko v krvi. Nevěděl jsem, co mám dělat, tak jsem dveře zavřel a jel na policii do Poličky,“ popsal otec Romanky později u soudu. Na místo dorazila i záchranná služba, která Romanu letecky transportovala do nemocnice v Hradci Králové. Tam jí zachránili život. Utrpěla totiž vážná zranění hlavy a ztratila zhruba litr a půl krve.

Ztrátu paměti předstírala

Zienertová se později snažila soudu namluvit, že trpí výpadky paměti a na vraždění si nepamatuje. „Já vůbec nevím, pro mě to je neskutečné a nepochopitelné, nedovedu si představit, že bych někdy někomu ublížila, natož děckám," řekla v jednací síni Krajského soudu v Hradci Králové. Soudce se ji pak zeptal, zda si pamatuje své děti či partnera. Uvedla, že ne.

Proti ní ale bylo několik soudních znalců. Ti uvedli, že výpadky paměti pouze předstírá. Vraždami údajně řešila problémy, které nezvládala a bála se, že o děti přijde. „Žila v nejistotě, měla strach o děti, měla konflikty s bývalým i tehdejším druhem. Zřejmě to vyhodnotila jako bezvýchodnou situaci," řekl soudní znalec Petr Stožický. Nebyla u ni zjištěna ani laktační psychóza či další psychické problémy.

Bez emocí

Síla, jakou ublížila svým dětem, byla obrovská. Jedno z dětí mělo na těle devět bodných ran. Když soud promítal fotografie z místa činu, včetně zavražděných dětí, neprojevila žádnou lítost ani emoce.

Odsuzuje se…

Na doživotí. Takový trest si 11. května 2013 Romana Zienertová vyslechla od soudu v Hradci Králové. Při vynesení rozsudku se sesunula k zemi, tehdy údajně zkolabovala. Přímo do soudní síně pro ni musela přijet záchranná služba, která ji převezla do nemocnice. Krátce na to byla ale převezena zpět do vazební věznice.

Nejvyšší trest, který v České republice může obviněný dostat, si tak musela vyslechnout podruhé. A to 30. května, vražedkyni nepomohlo ani odvolání, trest doživotí potvrdil jak odvolací, tak i nejvyšší soud. Zienertová je jednou ze čtyř doživotně odsouzených žen v České republice. Do výkonu trestu nastoupila do věznice v Opavě.