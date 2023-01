Šílenec (50) rozmlátil luxusní ferrari: Nekoukal na cestu a zničil dalších pět aut!

Řidič auta zachránil to nejcennější, svůj život. Nehoda ho ale bude i tak pěkně mrzet. Jeho ferrari mělo cenu v přepočtu zhruba čtrnácti milionů korun. A co víc, 18. ledna čelil soudnímu slyšení. Přiznal se, že řízení nevěnoval patřičnou pozornost.

Video Drsnou nehodu zachytily kamery v ulicích britského Halesowenu. - Twitter Video se připravuje ...

„Ztratil kontrolu nad vozem a vjel do protisměru, přičemž narazil do zaparkovaných aut,“ uvedl soud podle deníku The Sun. „Krátce před osmou večer jsme vyjížděli k nehodě, kde se auto střetlo s pěti zaparkovanými vozy,“ potvrdili policisté.

S jakým trestem hříšník nakonec vyvázne, není zatím jasné. K dobru mu ale rozhodně nepřispěje vícero faktorů. Nevěnoval se řízení, způsobil obrovskou škodu a ještě ke všemu z místa nehody utekl. Detektivové ho zatkli až další den u něj doma.