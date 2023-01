Pilot Vlk hašením požáru v Českém Švýcarsku bez povolení spáchal přestupek: O co všechno měl správně požádat?

Soukromý pilot Jiří Vlk v létě pomáhal s hašením masivního požáru v Českém Švýcarsku. Neměl však potřebná povolení a Úřad pro civilní letectví (ÚCL) mu za to udělil tučnou pokutu. Sto tisíc Vlk nakonec platit nemusí, podle úřadu ale stejně spáchal přestupek. Pilot popsal, že pravidelně trénuje s hasiči a na místo dorazil po jejich vyzvání, palivo navíc hradil z vlastní kapsy. Podle úřadu měl ale před vzletem požádat o náležitá povolení a to i přes to, že se jednalo o mimořádnou událost.

Úřad pro civilní letectví v říjnu Vlkovi za hašení bez potřebných povolení uložil pokutu ve výši 100 tisíc korun. Tento trest pobouřil veřejnost, pilota se tehdy zastal i generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který uvedl, že si měl úřad vyžádat stanovisko hasičů.

V lednu nakonec úřad pilotovi udělil pouze napomenutí a vysokou pokutu platit nemusí. Jiří Vlk v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že každý rok pravidelně trénuje s hasiči. Smlouva, kterou s nimi má, ovšem platí pouze pro Moravskoslezský kraj.

Co vše měl před odletem vyřídit?

Pilot uvedl, že přestože se jednalo o mimořádnou událost, měl si prý vyřídit hned několik povolení. „Měl jsem si dopředu vyřídit souhlas s přistáním, souhlas starosty obce k tomu, že provedu více jak pět vzletů a budu mít intenzivnější leteckou činnost, měl jsem požádat CHKO o povolení létat nízko v této oblasti, dále jsem měl požádat Povodí Labe o povolení nabírat vodu v Labi, také jsem měl požádat ÚCL o povolení létat v nízkých výškách,“ vyjmenoval v rozhovoru Vlk, co všechno by musel vyřídit, než by vůbec mohl začít hasit.

Video Boj s požárem v Českém Švýcarsku (30.7.2022) - HZS ČR Video se připravuje ...

Pilot podle svých slov věděl, že o toto vše by měl žádat, a porušil to vědomě. Šlo přeci jen o mimořádnou událost, při níž šlo také o čas a bylo třeba se do hašení zapojit co nejdříve. V minulosti již požár se svým vrtulníkem hasil, úřad to s ním projednával a Vlk potrestán nebyl.

„Měli jsme příslib, že na místě bude palivo pro vrtulníky a pokoušeli se pro nás palivo zajistit, ale bylo nám řečeno, že nejsme ani policie ani armáda, takže ho dostat nemůžeme,“ popsal s tím, že tedy palivo kupoval na vlastní náklady a po osmi hodinách musel s hašením skončit, protože peníze došly.

Pro CNN Prima News pak Vlk uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá. Spor údajně vznikl kvůli konkurenci, která chtěla v Hřensku hasit také, ale chtěla za to dostat zaplaceno. „Nejsme spokojeni, protože nás kriminalizují. Na něčí popud,“ uzavřel.