Napůl nevidomý Jakub se sebevražednými sklony a psychickými problémy se při požáru kamsi vytratil. „Netušíme, kde teď je, mobil tady nechal a zmizel,“ hlesl zkroušeně jeho otec, kterého Blesk.cz zastihl při vyklízení hromady ohořelých ruin uvnitř domu. Škoda se odhaduje na milion korun, dům je neobyvatelný.

Jeho syna hledali už při hašení požáru hasiči, ale marně. Rodiče museli evakuovat ve chvíli, kdy jim nad hlavou už hořelo vrchní patro a střecha! „Proč hořelo? Já nad tím nechci přemýšlet, čekáme na výsledky vyšetřování,“ dodal Jakubův táta.

Možná úmysl

Mladíkova maminka se při evakuaci zhroutila. „Na místo byl povolán psycholog, který paní poskytl posttraumatickou péči,“ sdělil hasič Lukáš Popp. V sousedství domu se nachází kolonie zahrádkářů. Mezi nimi se šíří informace, že nešlo o nehodu…

délka: 00:49.76 Video Video se připravuje ... Po požáru domu v Ostravě vyhlásila policie pátrání po muži (28). HZS Moravskoslezského kraje

„Z toho, co vím, tak mladý prý chtěl rodiče upálit. Kdo by to řekl, vypadal jako normální kluk. Řešilo se, zda nehořelo kvůli nabíječce, ale nic na to prý neukazuje,“ řekl jeden z nich.

„Příčina požáru je v šetření hasičů i policie, nelze vyloučit ani cizí zavinění,“ uvedla policistka Eva Michalíková.

Ztracený Jakub pochází ze zemědělské rodiny. Poblíž rodinného domu kdysi stával kravín. „Děda toho mladého se tady o to staral. Pak ale kravín zrušili a hospodaření byl konec. Co dělala rodina poté, to už nevím,“ vylíčil zahrádkář ze sousedství.

Mladík měl mít poslední dobou s rodiči špatné vztahy. Má mít i bratra, který ale s rodinou nežije.

Může si ublížit

Policie vede Jakuba jako pohřešovaného. „Mohl by být v přímém ohrožení života z důvodu psychických problémů. V minulosti měl sebevražedné sklony,“ upozornila policistka Eva Michalíková.

Jakub Dostalík je vysoký asi 195 cm, střední postavy, modrých očí a hnědých vlasů. Měl by nosit dioptrické brýle. „V případě poznatků k jeho vypátrání informujte, prosím, linku 158,“ obrací se na veřejnost policistka.