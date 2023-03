Mami, všichni se mnou chtějí spát! Vojačka Ana (†21) popsala sexuální obtěžování, za pár dní ji našli mrtvou

Základnou americké armády v texaském Fort Hoodu otřásá smrt teprve jednadvacetileté vojínky Any Basaldui Ruizové. Ta do zařízení nastoupila před patnácti měsíci a před pár dny byla nalezena bez známek života. Pár dní před tím si dívka stěžovala matce na to, že čelí sexuálnímu obtěžování. Podobný případ se navíc na základně ve Fort Hoodu již stal!