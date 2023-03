Dukovany mění dodavatele paliva: Bezpečnost to neohrozí, míní expert

Bezpečnost provozu jaderné elektrárny v Dukovanech není v souvislosti s budoucí výměnou dodavatele jaderného paliva, kdy místo ruské společnosti TVEL bude palivo dodávat americký Westinghouse, ohrožena. ČTK to dnes řekl jaderný vědec Radek Škoda. Podle něj je sice ruské palivo pro Dukovany lepší, ale i americké označil za bezpečné a otestované. Počítá ovšem s tím, že se zvýší náklady na provoz.

Polostátní energetická společnost ČEZ dnes oznámila, že uzavřela smlouvu na dodávky jaderného paliva pro Dukovany s americkou společností Westinghouse. Dosud se v dukovanské elektrárně používalo palivo od ruské firmy TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Ruský dodavatel zásobuje Dukovany téměř 40 let, od začátku provozu elektrárny. Po vypuknutí války na Ukrajině se však ČEZ rozhodl dodavatele z bezpečnostních důvodů nahradit. Dodávky začnou od příštího roku. Délka kontraktu bude podle firmy záviset na počtu výměn paliva, minimální doba je sedm let.

Výměnu dodavatele Škoda vnímá především jako snížení závislosti na Rusku. Připustil, že to bude patrně za cenu vyšších nákladů a mírně horších parametrů paliva. Bezpečnost provozu to však podle něj neohrozí. „Ruské palivo je provozně lepší než americké, ale i americké je velmi bezpečné a ozkoušené,“ podotkl. Zároveň připomněl, že v současnosti se v Česku i v zahraničí provádějí výpočty a studie, které bezpečnost zaručí.

Americké palivo by podle Škody mělo být s reaktory, které jsou ještě sovětské výroby, kompatibilní. Upozornil, že v minulosti už bylo používáno v podobných reaktorech a nebyl to problém.

Český fyzik se neobává ani případné poruchovosti, kterou v minulosti trpěla další česká jaderná elektrárna v Temelíně v době, kdy tam dodával palivo právě Westinghouse. „Oproti Temelínu v Dukovanech nehrozí prohýbání kazet, neboť toto palivo vver440 je oproti vver1000 výrazně bytelnější,“ řekl.

Míchání ruského a amerického paliva

ČEZ má v současnosti ve svých dukovanských zásobách palivo pro zhruba tři roky provozu. V budoucnu tak může nastat situace, kdy bude míchat ruské a americké palivo. Podle Škody to je možné, výzvou ovšem mohou být výpočty takzvané směsné zóny, kdy ruský a ani americký výrobce nechce sdílet s konkurencí data.

„Tomu se dá vyhnout, že na počátku například tři bloky použijí ryze ruské palivo a jeden blok americký, až se postupně přejde na všechny čtyři bloky ryze americké,“ dodal expert.

Westinghouse bude palivo pro Dukovany vyrábět ve svém závodě ve Švédsku. Používat přitom bude podobný typ paliva, jaké vyvinul pro jaderné elektrárny na Ukrajině. Lišit se ovšem bude v některých technických detailech.

Westinghouse bude společně s francouzskou firmou Framatome dodávat od příštího roku jaderné palivo i do elektrárny v Temelíně.