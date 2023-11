Ruský kněz uřízl hlavu manželce! Hrůze přihlížela dcera (8)

Mikhail Zubarev (44) se rozhodl pro strašlivý čin. Své choti Viktorii (†40) uřízl hlavu a v kaluži krve se pak modlil. To vše za přítomnosti osmileté dcery. Exkomunikovaný kněz který sloužil ve vězení, nyní čelí odnětí svobody na dlouhá léta. Ve hře je i doživotí.

Co hrůznému činu předcházelo sice není jasné, ale to, že s Mikhailem možná není něco v pořádku, bylo patrné už delší dobu. Jak uvedl deník Daily Mail, na kněze si v minulosti stěžovalo několik farníků. Dřívější nevhodné chování mělo vést i k jeho následnému vyloučení z církve.

Osudného dne ho v brutální vraždě nezastavila ani přítomnost malé dcerky. Poté, co manželce Viktorii uřízl hlavu, začal se v kaluži krve modlit. Po chvíli vybídl holčičku, aby se k němu v modlení přidala.

Vyděšená dívka však utekla do pokoje a zavolala svému staršímu bratrovi. Popsala mu, co se stalo a prosila ho, aby co nejdříve dorazil domů. Mladík posléze domů dorazil a našel matčinu hlavu v mrazáku.

Na stejném místě pak policie našla zbylé ženiny ostatky. Následně Rusa zadržela a za vraždu mu hrozí v případě odsouzení až doživotí. Traumatizované děti předaly úřady do psychologické péče v blízké nemocnici.