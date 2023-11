9 nejmrazivějších halloweenských vražd: Od sladkostí s kyanidem po vraha se smajlíkem na tváři

Koleda, nebo život. Tak by se dala doslovně popsat vražda jednadvacetiletého Karla Jacksona z newyorského Bronxu, který se postavil skupině teenagerů házející vajíčka. Krátce poté, co slovně napadl rozhořčené koledníky, jeden z nich vytáhl zbraň – a Jacksona střelil do hlavy.

Na Halloween nikdy nechodil ven. „Vždycky říkal, že je to příliš nebezpečně, dokonce i jako teenager. Ale letos chtěl na koledu vzít svého syna,“ řekl pro The New York Times Jacksonův otec. Karl měl podle otce udělat výjimku a vzít svou přítelkyni a jejich devítiletého syna Clyda na Haloweenskou oslavu. Jakmile večírek skončil, jejich auto přepadla skupina teenagerů s vajíčky.

„Myslím, že nám trvalo dva roky, než jsme o tom vůbec začali mluvit, byli jsme naprosto zničeni,“ řekla matka oběti Gloria. Jackson vystoupil ze svého auta a mladistvým slovně vynadal. Poté se vrátil zpět na své místo. Jeden ze skupiny teenagerů avšak vytáhl střelnou zbraň, přistoupil k vozu a mladého otce střelil do hlavy. Stalo se tak 31. října roku 1998.