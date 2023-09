Roubíček, Vostárek, Kavková: Vrazi, kteří se neštítili své oběti rozřezat nebo naporcovat!

Dvaadvacetiletý Vladislav Roubíček se stal jedním z těch nejhorších vrahů, které česká kriminalistika zná. Začalo to v únoru roku 2004, když se Roubíček se svým komplicem Alešem Lajtárem vetřeli do domu ke dvěma mužům na Praze 10. Miloš Knorr a Štefan Kiss je u nich nechali bydlet, „za odměnu“ se o ně měli dva mladíci postarat.

Roubíček ale tou dobou měl jiný plán, dvou homosexuálů se chtěl zbavit a získat jejich majetek. Navíc doufal, že v bytě budou moci zůstat. Plán začali společně realizovat tím, že jim dali do jídla rtuť, otrávit se jim je ale nepodařilo. Polštářem proto nejprve udusili Knorra, který ležel v posteli. Kiss byl tou dobou ve vaně, do které mu Roubíček hodil zapnutý elektrický vařič. Jenže to ho nezabilo. Nakonec ho uškrtili.

Těla dvou mužů schovali do úložného prostoru, ani chladné počasí jim ale nepomohlo. Po 14 dnech byl v bytě cítit silný zápach pokročilé hniloby, Roubíček se proto uchýlil k naprosto neomluvitelnému a otřesnému nápadu – těla rozřezal. Použil k tomu pilku na dřevo a železo. Knorrovy ostatky uvařil a upekl v troubě, něco spláchl do záchoda. Tehdy podle Lajtára dokonce cynicky prohlásil, že vaří Knorrovu polévku…

Torza rozřezaných mužů nakonec zakopali na zahradě u domu, kde je ale objevil bagrista při rekonstrukci. Případ si tehdy přebral dnes už legendární operativec pražské mordparty Jan Štoček, který dva brutální vrahy s kolegy vypátral v Ústí nad Labem. Tam je zadržela pražská zásahová jednotka. Roubíček u soudu dostal 25 let vězení, jeho komplic Lajtár 15 let vězení. V době vražd jim bylo 21 a 19 let.