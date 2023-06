Před devíti lety zavraždil Strelecký Dagmar (†27): Kriminalistům měsíce unikal, usvědčil ho vzorek DNA č. 1002

Sedmadvacetiletá Dagmar z Rumburku odešla z domova 28. června 2014 a u Pivovarského rybníku potkala do té doby pro ni neznámého muže. Ten ji začal obtěžovat, mimo jiné po ní chtěl cigaretu. Vše vygradovalo a záhy Zdeněk Strelecký mladou ženu napadl, rdousil, škrtil a následně i znásilnil. Zavražděnou pak odtáhl do křoví, kde byla o dva dny později nalezena při rozsáhlé pátrací akci.

Případ si do rukou vzala severočeská mordparta z Ústí nad Labem, která na něm začala okamžitě pracovat. Na těle zavražděné Dagmar se podařilo zajistit profil DNA, který ve „finální“ fázi celého případu sehrál důležitou roli.

Měsíce bez úspěchu

Strelecký kriminalistům dlouhé měsíce unikal. Pomohl mu v tom fakt, že zavražděnou vůbec neznal. Nebyl mezi nimi žádný hlubší kontakt, nikdy předtím se nepotkali, byla to čistá náhoda. Pro kriminalisty nejčernější scénář.

Po několika měsících se rozhodli, že provedou do té doby nevídanou věc. Plošný screening DNA, největší v historii české policie. Kriminalistický ústav v Praze vzorky od mužů porovnával se zajištěnými stopami na těle oběti. Vzorky se odebíraly zejména od mužů ve věku 18 až 35 let.

Utíkal sedm měsíců

„Všechny vzorky (bukální stěry) postupně zpracovalo oddělení genetiky KÚP, které je vybaveno moderní přístrojovou technikou umožňující zpracovat větší množství vzorků najednou,“ popsali tehdy kriminalisté z ústavu. A po čase měli úspěch – vzorek číslo 1002 měl shodu. Y – chromozom se zajištěné osoby se shodoval s Y – chromozomem zajištěným na těle oběti.

Vrah Zdeněk Strelecký detektivům unikal celkem sedm měsíců. Měl značný náskok a zřejmě netušil, že se na něj ještě kdy přijde. „Policejní tým, který čítal 11 členů, se tímto případem intenzivně zabýval již od počátku. Tím, že vyšetřování trvalo sedm měsíců, tak bylo náročné nejenom fyzicky, ale i psychicky,“ poodhalili kriminalisté náročnost činu.

26. ledna pro ně přišlo zadostiučinění, připravili realizaci a v časných ranních hodinách si pro podezřelého došli. „Zadržený muž při prvotním výslechu se k této vraždě přiznal, a i následně na místě činu ukázal, jak k celé události došlo,“ dodali.

Vraždou si chtěl usnadnit znásilnění

22 let vězení, takový trest si nakonec vyslechl Strelecký za vraždu mladé a nevinné ženy. Podle ústeckého krajského soudu si chtěl vraždou usnadnit nebo zakrýt jiný trestný čin, konkrétně znásilnění. K tomu došlo až poté, co byla Dagmar po smrti. „Je mi velice líto, co jsem udělal. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát,“ řekl Strelecký u soudu.

Znalci u něj navíc objevili závažnou poruchu v podobně útočného sadismu. Jeho pobyt na svobodě tak považují za nebezpečný, soud mu proto napařil ještě ústavní sexuologickou léčbu.