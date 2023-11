Romantické rande skončilo krveprolitím: Žena a její přítel podřízli nápadníkovi krk

Natalie Fonsecové (25) a jejímu příteli hrozí dlouhý pobyt za mřížemi za pokus o vraždu poté, co podřízli hrdlo muži, kterého žena vylákala na rande. Ten Natalii podlehl a chtěl pomoci především proto, že údajně neměla ani na jídlo. Byla to past! Muž netušil, že vše je součástí pečlivě promyšleného plánu, jak ho oloupit a zavraždit.

Svou oběť pachatelka poznala na sociálních sítích. Tvrdila, že je v tíživé finanční situaci a že by potřebovala pomoct. Obměkčenému muži bylo Natalie líto a souhlasil se společnou večeří. Podle veřejného vyjádření místní policie pak během rande muž souhlasil s návštěvou Nataliina domu.

Zde ho žena seznámila se svým partnerem Nafisem Reynoldsem, kterého však představila jako svého strýce. Když muž následně kývl na projížďku autem, neměl ponětí, jakému nebezpečí se právě vystavil.

V autě pár oběti podřízl hrdlo. V útocích se střídal. Tělo pohodili pod most a s lupem v podobě auta, uprchli. Nevěděli však, že nešťastník celou hrůzu přežil. Jako zázrakem ho druhý den našla velmi zraněného loď. Muž měl četné hluboké rány po stranách krku. Brzo poté byl převezen do blízké nemocnice, kde podstoupil operaci, uvedl web New York Post.

Při výslechu v nemocnici muž uvedl, že se snažil Natalii pouze pomoct. Jakmile ho propustili, ihned policistům odhalil ženinu adresu. Ta pro ně nebyla neznámá. Vyjížděli sem totiž již v minulosti kvůli rušení nočního klidu.

Oba pachatelé byli zatčeni poté, co byli spatřeni ve městě. Každý z nich u sebe přechovával drogy. Nyní čelí trestu odnětí svobody za pokus o vraždu, únos a krádež.