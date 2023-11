Zdravotníci v Teplicích našli v babyboxu novorozenou holčičku: Dostala jméno Bohumíra!

Do babyboxu v nemocnici v Teplicích v pondělí někdo odložil novorozenou holčičku. V tiskové zprávě to v úterý uvedl zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess, který dívku pojmenoval Bohumíra po matce výrobce babyboxů Zdeňka Juřici. Je letošním devátým a celkově 255. dítětem umístěným v Česku do těchto speciálních schránek pro nechtěné děti. Ve stejný den našli zdravotníci v Blansku na jihu Moravy v babyboxu chlapce, který dostal jméno David.