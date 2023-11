Českému vynálezu, kterému s uznáním tleská celý civilizovaný svět, zvoní nejspíš umíráček. OSN doporučila zrušit všech 86 babyboxů. Děti mají prý právo na identitu. Schránky na odložení nechtěných dětí přitom zachránily za 18 let životy 253 maličkým.

Výbor pro práva dítěte při OSN ovšem doporučil český unikátní vynález zrušit. Chce totiž rodičky na sílu dotlačit k využívání tzv. utajených porodů.

„Ty ale vůbec neposkytují anonymitu zoufalé matce, která chce dítko po narození bezpečně odložit,“ řekl zakladatel schránek pro odložené děti Ludvík Hess (76).

Lékaři souhlasí. „Babyboxy umožňují porodit dítě i ženám z velmi špatných sociálních poměrů, často závislým na návykových látkách,“ shodují se. V ČR ročně utajené porody počítají na prstech jedné ruky.

Babyboxy nerušit

Emeritní přednosta porodnické kliniky FN Brno, prof. Pavel Ventruba řekl, že by babyboxy rozhodně nerušil. „Jsou funkční. K nim by ale bylo vhodné veřejnosti vysvětlit, že existuje i možnost utajených porodů, kterým se my lékaři nebráníme. Jsou bezpečné,“ řekl.

„Lepší je ale zachráněný život z babyboxu bez identity než život zcela zmařený,“ zdůraznil.

Takzvaných utajených porodů je v ČR minimum. Podle porodníků by se daly ročně nejspíš spočítat na prstech jedné ruky. Porodníci se i proto shodují, že babyboxy jsou neocenitelné. Český sociální systém totiž podle nich neumí podchytit rizikové ženy už během těhotenství.

Utajený porod je nesmysl

Nahradit utajeným porodem funkci babyboxu není podle lékařů ani právníků moc reálné. Rodička musí mít totiž trvalý pobyt v ČR, musí být svobodná a v případě, že je rozvedená, musí od té doby uplynout doba delší než 300 dní.

„Zákon o utajených porodech z roku 2004 je mimořádně špatná norma. Všichni to ví,“ řekl Ludvík Hess. Zákon tehdy podepsali Lubomír Zaorálek, Václav Klaus a Vladimír Špidla.

Ministerstvo zjišťuje, co na to porodníci

I když systém babyboxů nespadá pod ministerstvo zdravotnictví, Válkův resort obeslal porodnice dopisem. Chce zjistit, co na „nápad“ OSN říkají lékaři. „Požádali jsme o informace, které budeme Výboru pro lidská práva OSN tlumočit. Ten je pak může využít i ke své další činnosti,“ uvedl mluvčí ministerstva Jan Řežábek.

Co vlastně výbor OSN chce?

Podle zjištění Blesk.cz Výbor pro práva dítěte při OSN s odvoláním na tzv. právo na identitu „naléhavě vyzývá ČR, aby se zabývala příčinami anonymního opouštění dětí, posílila opatření podpory rodin a zvážila zavedení možnosti důvěrných porodů v nemocnici jako poslední možnosti za účelem ukončení anonymního opouštění dětí v baby boxech.

Dvířka klapnou, nový život začíná