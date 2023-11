Zpět

Do babyboxu v areálu zdravotnických záchranářů v Blansku v pondělí odpoledne někdo odložil chlapce. Dostal jméno David. Je letošním osmým a celkově 254. dítětem umístěným v Česku do těchto speciálních schránek. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.