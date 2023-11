Zpět

V roce 1839 to byla velká sláva. Do Břeclavi, do nejstarší železniční stanice na českém území, přijel po Severní dráze císaře Ferdinanda první vlak. Od té doby patří zdejší nádraží mezi nevytěžovanější jak v osobní, tak i v nákladní dopravě. Nyní se radnice dozvěděla, že se ale s jejím připojením na vysokorychlostní trať nepočítá.