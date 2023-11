Roman (†15) skočil ze střechy základní školy: Dohnala ho k sebevraždě šikana?!

Žákův otec Dominik ve výpovědi popsal srdcervoucí okolnosti smrti svého syna Romana, který v pondělí 20. listopadu skočil ze střechy základní školy ve slovenských Parchovanech.

Žákův otec Dominik ve výpovědi popsal srdcervoucí okolnosti smrti svého syna Romana, který v pondělí 20. listopadu skočil ze střechy základní školy ve slovenských Parchovanech. Chlapec měl být údajně na škole šikanovaný. O tom, že k podobnému problematickému chování mezi žáky dochází, mělo prý vědět i vedení.

Chlapec se během dopolední přestávky vyplížil přes okno na žebřík, po kterém vylezl na střechu, odkud skočil. Jak se ukázalo, Michal trpěl těžkými depresemi. Otec ve své výpovědi pro deník Nový Čas uvedl, že krev na rukou má především vedení základní školy, které tragické události nepředešlo. V zařízení mělo docházet k šikaně. „Roman mi o tom, že ho šikanují, pověděl. Když jsme zjistili, že ho šikanují děvčata, byl to šok. Šikanovaly ho slovně, různými urážkami, či narážkami na jeho vzhled, vlasy, oblečení, a dokonce i školní výbavu,“ popsal se slzami v očích táta. Sebevražda Daniela (†15) kvůli šikaně? „Na bitku mě vyzval!“ tvrdí chlapec, se kterým se rval na videu „Stalo se také, že když na sobě měl něco lepšího, než ony, tak mu to zničily. Dostával od nás kapesné, za které si koupil výbavu na výtvarnou výchovu, kde bylo všechno potřebné. Někdo mu do ní vylil lepidlo a bylo po výbavě. Když jsem se ozýval s tím, že se mi to nelíbí, odezva nebyla skoro žádná,“ pokračoval. Podle truchlícího muže měli Romana také šikanovat prostřednictvím zpráv na sociálních sítích. Telefon má nyní k dispozici policie, která se bude obsahem zpráv zabývat.

Osudná oslava

Poslední kapkou pro utrápeného chlapce by mohl být nedávný incident, ke kterému došlo na narozeninové oslavě. „Hřebíčkem do rakve byla podle mě událost, která se odehrála před několika dny, když ho kamarád pozval na oslavu, na které však měla být i ta děvčata, která ho šikanovala. Ta se proti tomu, že by tam měl Roman být, vyhranila. Kamarád, který ho pozval, to nezvládl a shodil to na něho, že on byl ten, který na oslavu chtěl přijít.“ Jinak ale měl mít introvertní mladík kamarády. Nedělal mezi lidmi rozdíly a měl přátele i z minoritních skupin.

Momentálně probíhá vyšetřování pro trestný čin usmrcení. „Můžeme potvrdit, že událostí se zabývá vyšetřovatel kriminální policie Okresního ředitelství Policejního sboru v Trebišově, který vede vyšetřování pro trestný čin usmrcení,“ uvedla krajská policejní mluvčí Jana Mésarová.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.