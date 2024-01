Právník rodičů Romana (†15), který se zabil kvůli šikaně: Tragédii se dalo předejít

Sebevraždě měla údajně předcházet narozeninová oslava, které se Roman účastnil v sobotu 18. listopadu. Mělo se jít do pizzerie a pak přespat u oslavence, tvrdila matka, která chlapci tehdy dovolila jít. Na oslavu se prý Roman velmi těšil. Netušil však, že na oslavu byly pozvány i jeho údajné šikanátorky. Těm se jeho účast na oslavě nelíbila.

„Roman nevěděl, kdo všechno na oslavě bude, a později se dozvěděl, že tam budou i jeho spolužačky, které ho šikanovaly. Ty se zeptaly, kdo Romana pozval a proč. Romanův kamarád nepřiznal, že ho pozval, právě naopak, pověděl, že Roman byl ten, kdo se sám pozval. Dali mu najevo, že ho tam nechtějí. To, jak se k němu zachovali, i to, jak se před děvčaty prezentoval jeho ‚kamarád‘, snášel velmi zle. Zranilo ho to,“ popsala matka v článku Nového Času.

Na internetu stále koluje děsivé video, ve kterém na Romana spolužáci řvou a povzbuzují ho tím ke skoku. Z něj je patrné, že Roman před skokem váhal. „Romane, pojď dolů, č**áku. Romane, skoč!“ zaznívalo. Na místě měla být přítomna i matka chlapce. Prosila syna, aby neskákal.

V zoufalé snaze hrůzu odvrátit zavolala svému manželovi, který pak obratem zavolal přímo Romanovi. „Volala mi žena s tím, že Roman je na střeše školy a hrozí, že z ní skočí. Následně jsem mu volal já, snažil jsem se mu to vymluvit s tím, že se přece dá všechno vyřešit, ale už byl pevně rozhodnutý, že to dokončí,“ vzpomínal otec.

Vyplížit na střechu se měl chlapec během přestávky. Kde byl tehdy učitelský dozor, je stále otázkou. Nicméně i to je předmětem vyšetřování. Podle právního zástupce rodiny pozůstalých Milana Kuzmy nese zodpovědnost jak vedení školy, tak pedagogové a spolužáci. V případě mladistvých žáků je však, jak uvedl v rozhovoru pro TV JOJ, trestní stíhání komplikovanější.

„Tak jednak je to komplikované tím, že trestný čin šikanování nebo šikany není v žádném ustanovení trestního zákoníku jako skutková podstata nějak kvalifikovaná. Takové konání může naplnit jiné trestné činy, které bych mohl jmenovat. V podstatě základem jsou dva – je to vydírání nebo nátlak, ale vzhledem k tomu, že pokud se to děje ve školách, tak se většinou jedná o děti nebo mladistvé pachatele. A o trestné odpovědnosti takovýchto pachatelů je potřebné vědět, že musí mít více než 14 let. V opačném případě nejsou trestně zodpovědní.“

Vyšetřování má odhalit, do jaké míry a v čem škola pochybila. Podle výpovědí rodičů vedení dlouhodobě ignorovalo Romanův stav a o šikaně vědělo. K situaci ale přistupovalo spíše laxně. Ředitel školy Ivan Račkovský měl podle otce Romana šikanu popírat s tím, že na školu chodí pouze slušné děti, které pravidelně navštěvují kostel a čtou Písmo svaté. Rodina kontaktovala ve věci i třídní učitelku. „Ze školy jsem jednou dokonce odcházela s pláčem, tak mě ponížil. O tom, že Románka šikanuje, jsem říkala i třídní na rodičovském. Vysmála se mi,“ uvedla v minulosti zdrcená matka Iveta. Ředitel školy posléze na základě petice iniciované rodiči Romana z funkce odstoupil.

