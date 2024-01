Kuchař Jozef měl Patricii vyříznout srdce: Jeho otec byl vrah přezdívaný bratislavský škrtič!

Minulý týden Slovensko zasáhla zpráva o brutální vraždě servírky Patricie (†48). Obviněným z tohoto zločinu je kuchař Jozef H. (47). Objevily se šokující informace o jeho otci. Jím by měl být Štefan Pantl přezdívaný bratislavský škrtič. Jde o jednoho z mála vrahů popravených na Slovensku za minulého režimu.

Mrazivou spojitost mezi kuchařem obviněným z vraždy Patricie a bratislavským škrtičem se podařilo zjistit reportérům z televize JOJ. Ve slovenské moderní historii bychom nenašli mnoho zločinů, za které by soud udělil nejvyšší možný trest. Jedním z mála vrahů, kteří skončili na oprátce, byl i Štefan Pantl. Odsouzen byl v roce 1981 za dvojnásobnou vraždu, znásilnění a krádež, jak uvedl server noviny.sk.

Bratislavský škrtič

V roce 1979 bylo Pantlovi pětadvacet let. Na jednom večírku se seznámil se dvěma dívkami – Olgou a Vlastou. Ženatý muž obě přesvědčil, aby s ním šly do jeho nového bytu. Když ženy chtěly jít spát, začal se dožadovat sexu. Poté, co odmítly, fyzicky je napadl.

Olgu nejdříve uškrtil páskem od županu a opakovaně jí skočil na krk. Vlastu poté surově zbil a znásilnil. Tutéž noc ji donutil s ním jít na procházku. Po celou dobu ji vedl uvázanou. Dívka se mu však vysmýkla a běžela pro pomoc. Muž ji doběhl a klackem ji udusil. Dobová média o něm proto tehdy psala jako o „bratislavském škrtiči“.

Genetická predispozice

V době, kdy soud Pantla odsoudil k trestu smrti, byly Jozefovi pouhé tři roky. Nyní po 44 letech čelí vážnému obvinění z brutální vraždy své o rok starší přítelkyně Patricie. Ve čtvrtek 4. ledna ji slovenští policisté našli mrtvou v jejím bratislavském bytě. Vedle jejího zohaveného těla ležel kýbl s vnitřnostmi, včetně srdce. Vrah jí navíc odřezal část tváře a stehen.

Možné vysvětlení hledal reportér Andrej Zavřel u klinického psychiatra Svetozára Droba, který na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let vypracoval lékařský posudek na Pantla. „Jedná se o genetické vlohy, které jsou zakódovany ve struktuře jeho osobnosti,“ uvedl Droba. Dle jeho hypotézy se tyto dosud skryté predispozice mohly projevit během hádek či až při samotném aktu násilí.