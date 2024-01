Policista Jiří zemřel tři dny po výpovědi: Podle bývalého policejního prezidenta byl k odchodu donucen!

Jiří Karásek zemřel 4. ledna ve věku 54 let na plicní embolii. Královéhradeckou policii opustil po více než 33 letech služby a všichni, kteří na něj vzpomínají, ho popisují jako policistu naprosto oddaného své práci, který byl důsledný, apolitický a spravedlivý.

Všechny proto jeho nečekaná smrt zasáhla. „Nenajdete v kraji nikoho, kdo by ho neměl rád. Po jeho smrti se rozjelo něco neuvěřitelného, všichni na něj vzpomínají. Byl to můj velký kamarád,“ popisuje pro Blesk bývalý policejní prezident Jan Švejdar (56), který je už dva roky v civilu.

Vynucený odchod?

Ten také popsal, proč musel u policie údajně Karásek skončit. „Důvod? Přátelství se mnou, křivdy z minulosti. Jiný důvod mu nesdělili. Konec u policie nesl opravdu těžce, bral to celé jako křivdu. Neměl důvod k odchodu,“ popisuje, co se dělo na krajském ředitelství, Švejdar. Nakonec si Karásek podal žádost do civilu.

Švejdar na svém twitteru také napsal, že byl Karásek vystaven enormnímu tlaku. „Vím od něj každé slovo, které mu bylo po nástupu nového ředitele řečeno s cílem se ho zbavit. Jirka neodešel dobrovolně, byl donucen,“ dodává Švejdar. Karásek byl podle něj u ředitele na koberečku, kde si vyslechl, že mu nevěří.

Bývalý policejní prezident dodává, že Jiří Karásek bez své práce nemohl žít. „Jeho statné tělo to nedalo, zemřel tři dny po propuštění. Nikdy na něj nezapomenu, stejně tak na okolnosti jeho odchodu. Odpočívej v pokoji, Jirko, nenechám to být,“ doplnil Švejdar s tím, že byl jeho kamarád celou dobu vystaven obrovského stresu.

Bez komentáře

K události se vyjádřil i krajský ředitel Petr Sehnoutka. „Rozumím tomu, že bolestná ztráta dlouholetého blízkého kamaráda, kolegy a všeobecně respektovaného a oblíbeného profesionála, s sebou nese řadu emocí,“ uvedl na webu policie.

Dále popsal, že nechce na slova bývalého policejního prezidenta reagovat. „Právě z úcty ke člověku, který opustil nás všechny, nebudu na slova Jana Švejdara v tuto chvíli nijak reagovat a minimálně do doby pohřbu nebudu ani mediální výroky, týkající se mé osoby v souvislosti s touto velice nešťastnou událostí, jakkoliv komentovat,“ dodal. Rodině pana Karáska podle svých slov krátce po úmrtí nabídl pomoc, sám v této situaci hledá slova.

O tom, že jeho odchod do civilu nebyl dobrovolný, psal i redaktor České televize Vlastimil Weiner. „Pár hodin před smrtí mi plk. mgr. J. Karásek zcela otevřeně vyprávěl, jak to bylo s jeho odchodem od policie do civilu. Bohužel nebyl dobrovolný, nebylo to jeho rozhodnutí,“ napsal a připojil i vzpomínku na zemřelého policistu. „Byl to vyníkající kriminalista! Za 30 let, co jsem ho znal, to mohu říct,“ dodal.