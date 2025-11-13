Holčičku (†8) rozdupal slon: Při zoufalém útěku upadla, zvíře jí rozdrtilo lebku
Na indonéském ostrově Sumatra zemřela teprve osmiletá holčička potom, co ji udupal slon. Slona nedaleko domova si všiml otec, který následně zmobilizoval celou šestičlennou rodinu na útěk. Během toho však malá Citra spadla na zem tak nešťastně, že skončila zvířeti přímo po nohama. Utržené zlomenině lebeční kosti bohužel o několik dní později podlehla.
K tragédii došlo ve čtvrti West Rumbai. Tatínka Sarda Purbu vyděsily silné rány v okolí jejich příbytku. O pár okamžiků později uviděl tři masivní slony vzdálené jen pár metrů od domu. Ve strachu, že by stádečko mohlo dům poničit, zburcoval manželku a jejich čtyři děti a společně utekli zadním vchodem.
V chaotickém shonu, který následoval, si však nikdo nevšiml, že osmiletá Citra upadla. Stačilo několik vteřin nepozornosti a dívka byla přímo pod tvrdým kroky jednoho ze slonů. Při incidentu utrpěla vážnou frakturu lebky. Zemřela v nemocnici o tři dny později, a to i navzdory úporné snaze lékařů.
Podobných incidentů v Indonésii přibývá. Podle Zulhusniho Syukriho, ředitele ochranářské organizace Rimba Satwa, jsou částečně na vině lidé. Problematika však není vůbec jednoduchá. „Podobné incidenty pramení z traumat, které místní sloni mají. Lidé do jejich přirozeného prostředí zasahovali po desetiletí. Odháněli je z okolí vesnic, chytali do pastí a děsili hlasitými zvuky, například ohňostrojů,“ popsal pro deník The Sun.
„Tato traumata změnila sloní chování, jsou nyní agresivnější,“ dodal. Místní policie občany vyzvala, aby se proti slonům pokud možno nesnažili zasahovat agresivně. Divocí sloni se totiž běžně lidí straní, zaútočí jen, pokud si přijdou ohrožení.
