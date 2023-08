Oslava narozenin se změnila v boj o přežití: Surfař strávil s přáteli v rozbouřeném moři 36 hodin!

Měl to být jeden z nejhezčích zážitků, který se ale změnil v hotovou noční můru. O víkendu vypluly z indonéského ostrova Nias dvě lodě. Jedna do svého cíle na ostrov Pinang dorazila v pořádku, druhá však už takové štěstí neměla. Na její palubě byl čerstvý třicátník Elliot Foote, jeho partnerka Steph a jejich dva kamarádi Will a Jordan. Spolu se čtveřicí kamarádů na druhé lodi cestovali i tři členové posádky.

Druhou loď po cestě překvapila silná bouře, která plavidlo převrhla a všechny pasažéry smetla do rozbouřených vln. Indonéské záchranné složky ve spolupráci s australským ministerstvem zahraničí začaly ihned jednat. Pátrací akci komplikovalo špatné počasí a do karet záchranářům nehrál ani fakt, že museli prohledávat okruh přibližně 40 námořních mil (cca 74 km, pozn. redakce).

Až po dlouhých 36 hodinách byli spatřeni tři unavení, ale živí pohřešovaní. Na hladině se drželi pomocí surfů, na kterých si chtěli v cílové destinaci užívat. Mezi nimi ale chyběl oslavenec Elliot. Ten se rozhodl, že zkusí doplavat zpět na ostrov a informovat o tom, co se na moři stalo. Jen pár hodin po objevení jeho přátel a partnerky nalezly záchranné složky i jeho. „Od chvíle, kdy se loď potopila, až do chvíle, kdy jsme se všichni znovu sešli na ostrově Pinang, byla nejistota mou jedinou jistotou,“ přiznal surfař.

Krátce po něm byl z moře zachráněn i další člen posádky. I po čtyřech dnech ale probíhá pátrání po třetím členu posádky. Tamní úřady doufají, že se muži povedlo doplavat či doplout na některý z dalších ostrovů v oblasti kolem souostroví Banyak. „Přál bych si, abych pro vás mohl udělat víc a nějak vám pomoci. Zůstane mi to jako břemeno, které musím nést,“ vyjádřil se Elliot na sociální síti směrem k rodině pohřešovaného člena havarované lodi.