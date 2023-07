Bouřky snadno ničí elektroniku: Jak spotřebiče chránit a proč to Češi nedělají?

V Česku opět probíhá bouřková sezóna. Nese to s sebou nejen škody v podobě utržených střech, odvátých bazénů a spadaných stromů na vozidla, ale také poškozené spotřebiče. Řádění živlů už někdy v minulosti zničilo elektroniku čtvrtině Čechů. Jenže polovina lidí svou elektrickou síť nijak speciálně nechrání, vyplynulo z průzkumu společnosti Schneider Electric. Jakou metodu zvolit a proč jsou rizika mnohem větší, než se zdá?

Škody po bouřkách nejsou žádná sranda. Podle České asociace pojišťoven bylo loni hlášeno 4568 případů, kdy škody na majetku způsobil výboj. Poškození na majetku způsobené v důsledku přepětí v síti bylo hlášeno 15 374krát, meziročně se počet více než třikrát zvýšil.

Letošní data ještě nejsou kompletní, nicméně je jasné, že incidentů znovu nebude málo. Například během jediné bouřky, která se prohnala Českem minulý týden, udeřilo území země podle České televize na 100 tisíc výboj. Při jiné bouřce z toho týdne pak výboj způsobil škodu na domu v Praze-Západ za milion.

Podle Petra Baudyše z divize Secure Power ze společnosti Schneider Electric Češi tato rizika stále podceňují. „Že by mohla bouřka jejich domácnost poškodit, se obává jen 40 % z nich. Zároveň ale 88 % lidí přiznává, že zažili výpadek proudu, 25 % dokonce o nějaký spotřebič během silné bouřky přišlo a 40 % zaznamenalo kolísání napětí,“ uvádí Petr Baudyš z divize Secure Power společnosti Schneider Electric.

Právě kolísání napětí je velmi nebezpečné. Může poškodit drahé elektrické spotřebiče, jako jsou počítače, herní konzole, domácí kotle nebo routery, které jsou na to citlivé. V případě počítačů pak problém není jen ve ztrátě spotřebiče jako takového, ale i dat v něm. Češi a tuzemské firmy notoricky zanedbávají zálohování dat, takže jedna bouřka může znatelně poškodit roky budované podnikání.

Snadnou volbou je přepěťová ochrana

Většina Čechů – 56 % - si podle průzkumu myslí, že dostatečnou ochranou před řáděním bouřky je hromosvod. Pokud je hlášena vyloženě silná bouřka, každý druhý respondent vytahuje zařízení za zásuvky. Žádnou ochranu nepoužívá a ani neví, že nějaká existuje, 26 % Čechů. Necelá polovina lidí, 42 %, spoléhá na to, že pokud škoda nastane, proplatí jim to pojišťovna, tudíž nic víc neřeší.

Vytahování ze zásuvky pomůže, jenže ne vždy je člověk doma nebo vzhůru, aby to mohl včas provést a málokdo je poctivý natolik, že ze sítě vytáhne všechny spotřebiče včetně zmíněného počítače nebo televize. Praktičtější a efektivnější řešení je tak přepěťová ochrana, která navíc elektroniku ochrání i v případě dalších nečekaných jevů v síti, nejen během bouřek.

„Přepěťovou ochranu používá jen každý třetí respondent, přestože je snadné ji nainstalovat a ochrání před kolapsem. Navíc nezapomínejme, že bouřka není jen záležitostí parného léta, nezřídka se objevuje i v zimě. A čekat v chladu na opravu kotle, který poškodilo přepětí, není nic příjemného,“ říká Baudyš.

Přepěťová ochrana je krabička, kterou zapojíte do zásuvky a spotřebič následně do ní. Zapojení trvá řádově sekundy a cena se pohybuje zhruba od 290 korun dál. Některé prodlužovačky mají přepěťovou ochranu automaticky v sobě, to je jednoduché řešení, jak ochranu dostat.

Možností je pořídit i tzv. Uninterruptible Power Supply (UPS), tedy záložní zdroj. Ten má doma 5 % Čechů, umožňuje chod připojených zařízení ještě chvíli po výpadku proudu. To je nápomocné například při práci na počítači, kdy tím člověk dostane čas uložit si data a spotřebič standardně vypnout.