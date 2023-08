Proud na Jesenicku zasáhl muže: Přivodil mu krátké bezvědomí! Elektřinu pociťovala i jeho manželka

Jesenická horská služba zasahovala ve středu vpodvečer u muže zasaženého proudem vyvolaným takzvaným krokovým napětím po úderu blesku. Událost se stala při prudké bouřce na trase z Šeráku do Lázní Lipová na Jesenicku. Proud muži přivodil krátké bezvědomí.

Horští záchranáři zraněnému muži poskytli první pomoc a společně s dalšími dvěma lidmi jej předali záchranné službě, která je převezla do nemocnice, informovali ČTK zástupci Horské služby Jeseníky. Bouřky se večer přesunuly i na další území Olomouckého kraje.

Událost se stala před 17:00. Proud muži přivodil krátké bezvědomí. „Při našem příjezdu byl již při vědomí a komunikoval. Za vytrvalého silného deště jsme mu poskytli základní ošetření drobného úrazu, který utrpěl po pádu na zem. Vzhledem k tomu, že už byl schopen chůze, doprovodili jsme ho do vozu zdravotnické záchranné služby, který mezitím dorazil,“ uvedl dispečer Horské služby Jeseníky Ladislav Bedeč. Krokové napětí vzniká překlenutím dvou míst s rozdílným potenciálem lidským krokem.

Pocit elektřiny v těle popisovala i manželka zraněného muže. Společně s nimi byla do nemocnice transportována ještě další osoba patřící do stejné turistické skupiny, která stála opodál a celou situaci viděla. „Muž neudělal žádnou chybu. Tento jev se při úderu blesku do země může objevit. Obecně se při bouřce doporučuje takzvaná šouravá chůze, která riziko zasažení proudem vyvolaným krokovým napětím snižuje. Celá skupina postupovala správně, protože se snažila po začátku bouřky odejít z hřebenu a vyhnout se vyvýšeným místům,“ doplnil náčelník jesenické horské služby Vítězslav Kaller.

V této souvislosti horští záchranáři doporučují návštěvníkům hor, aby sledovali předpověď počasí, dobře výlety plánovali a nepodceňovali riziko bouřek. Bouřky se večer přesunuly i na další území Olomouckého kraje, před 22:00 byly například na hranicích Olomoucka a Přerovska. Zatím se obešly bez vážnějších následků.