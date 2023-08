Znalec o Škrlové v Podcastu: Žádné stopy po pálení cigaretami jsem nenašel. Vzrušovalo jí škrcení dětí!

Přibližně půl roku se Barbora Škrlová jako třináctiletý Adam schovávala v Norsku. Tam unikla poté, co bylo v Česku odhaleno týrání dvou nezletilých bratrů Jakuba a Ondry. Škrlová byla v Norsku zadržena v lednu 2008 a po převozu do Čech započalo přípravné řízení. V tom žena například tvrdila, že byla svazována ostnatými dráty, pálena cigaretami, či že jí do břicha byly strkány nejrůznější předměty. Znalec z oboru zdravotnictví soudního lékařství MUDr. Michal Zelený odhalil ale něco zcela jiného.